Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итог стартовых матчей отборочного турнира чемпионата мира-2022.

Россия в начале отбора ЧМ-2022 победила Мальту (3:1 в гостях) и Словению (2:1 в Сочи), после чего проиграла Словакии (1:2 на выезде). После возвращения в Москву главный тренер сборной дал интервью бывшему пресс-атташе национальной команды, колумнисту «СЭ» Илье Казакову в прямом эфире телеканала «Россия 24». Приводим ряд ответов тренера на вопросы.

О старте в отборочном турнире

— Хотели больше и могли больше, мы сами знаем это. Мы соперников изучаем. Если вернуться к игре с Мальтой, все отнеслись к ней легкомысленно, а мы серьезно готовились. Не понравилось, что мы не набрали 9 очков. Такая возможность у нас была. Что получилось? РПЛ пошла нам навстречу и сдвинула тур, это было большим подспорьем. Часто бывает, что в последнем туре игрок травмируется. На этот раз мы потеряли Зобнина. Был бы еще тур, могли бы еще пару игроков недосчитаться. Ни в одной игре мы не просели, в этом плане было сделано много. Но, к сожалению, не выиграли последний матч.

О том, чего не хватило в матче со Словакией

— Только Кузяев, Фернандес, Джикия и Семенов сыграли три встречи. Шунина не учитываем, он вратарь. У остальных была ротация, были замены. Может, не хватило в плане эмоций, потому что многое было выплеснуто в матче со Словенией.

Молодежка сейчас играет важный турнир (групповой раунд финала Евро-2021), там есть тоже кандидаты в нашу сборную. Выбор падает на тех игроков, в которых мы уверены. Кстати, на сборах у нас было много молодых игроков.

Об отдельных кандидатах в основной состав

— Соболев? Если ты себя зарекомендовал, то тебя вызывают и тебе дают определенный шанс. Он опять свой шанс получил и забил хороший гол. Все должно проходить естественным путем, а не искусственно что-то менять, подкручивать.

Тот же Караваев вызывался, не играл, а сейчас стал нашим основным игроком, мы ему спокойно доверяем. Жемалетдинов сыграл первый матч эмоционально хорошо, а на второй уже не хватило. У кого-то получается быстрее влиться в состав, кому-то надо больше времени.

О пропустившем сбор Зобнине

— Мы не жалуемся, что у нас не было того или иного игрока. Вы назвали Зобнина, но у нас еще и Баринова не было. Когда три матча подряд, то любой игрок определенного высокого уровня всегда важен.

Можно больше делать ротацию, хоть я и не люблю это слово, менять игроков, более свежих выпускать, в тактическом плане что-то менять. Баринов и Зобнин — игроки середины поля, но с разным функционалом. Любой игрок, который делает разницу, всегда важен. Зобнин — важный для нас игрок во всех отношениях.

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О том, могут ли Дзюба и Соболев вместе выходить с первых минут

— Для того чтобы такие кардинальные вещи делать, нужно время. Мы же не на сборах в Турции два месяца, где есть 15 контрольных матчей и ты можешь перепробовать все, что хочешь, выбрать оптимальные сочетания и никто не заметит, как это произошло.

Эта игра позволяла (выпустить Соболева в пару к Дзюбе во втором тайме), потому что мы стали продавливать словаков, они стали проседать, и это сработало. А чтобы с первых минут играть с Дзюбой и Соболевым с условной Испанией — мы вообще мяч можем не увидеть.

Во вчерашнем матче игра соперника нам позволила это. Мы в тактическом плане стараемся меняться. У нас разговор с командой был. Нам нужно лучше слышать друг друга в теории, потому что у нас нет практических тренировок.

О дебюте полузащитника «Локомотива» Мухина

— Вот говорят, что новых игроков нет. А Мухин — это старый игрок? Да, сыграл всего пять минут, но так, что Иличич его запомнит надолго.

Об игре Дзюбы

— Дзюба был в хорошем состоянии. Цифры пока не смотрел, но 50 процентов борьбы он выиграл, моменты для своих партнеров создавал. Можно действовать не ярко, но полезно. Даже когда он не играет ярко, он играет полезно. Другое дело, что три матча (подряд) это делать сложно.

Об игре Шунина и других вратарях

— Не может быть простых матчей на таком уровне. Да, у нас нет в группе чемпиона мира Франции, но есть хорваты, которые с ней играли в финале. Нам главное — свою команду знать, в своей команде разобраться, кто что может, когда может помочь. Мы больше времени на свою команду тратим, чем на соперника. Хотя и соперника мы, естественно, досконально изучаем.

Турнир только начался. Кто-то быстрее вошел в форму, кто-то медленнее. Антон отлично работает на тренировках, хорошо играет в своем клубе. Ситуация бывает разная. Мог ли он выручить? С ним я на эту тему не говорил. После игры нет смысла больную тему затрагивать. Мы посмотрим спокойно игру, время пройдет, на следующем сборе встретимся и обязательно поговорим.

Сафонов? Нужно дождаться, когда он будет здоров и, самое главное, готов. Тогда будем отталкиваться от этого и делать для себя выводы. Каждый игрок должен чувствовать себя комфортно в команде, он должен команде что-то дать. Вот Дюпин вызван в сборную в первый раз, а такое ощущение, что он здесь всю жизнь.

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Про «объятия» Фернандеса и Джикии при первом голе словаков

— Мы играли дома в Лиге чемпионов с «Блэкберном» (в матче «Спартака»), и там игроки одной команды не только держали, но и подрались друг с другом. Я с ними на эту тему не говорил. Наверное, они сами удивились. Может, во время игры кто-то перепутал, схватил не того, кого надо. Бывает. Другое дело, что это привело к неприятности, и это расстроило.

Тем более мы перед игрой со Словакией много времени уделили стандартам. Мы изучаем соперника и знаем, что словакам сложно создавать моменты в позиционной атаке. Тем более у них уже нет Хамшика, который игру определял и вел. И Мальте они забили только со стандартов. Мы на эту тему обращали пристальное внимание, но прозевали и пропустили гол. Это расстраивает.