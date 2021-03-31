Принцип «победный состав не меняют» в этот раз подвел.

Надо было начинать смелее

Нет в жизни совершенства. Только, казалось, все у сборной России после кошмаров прошлого ноября налаживается, да еще и конкуренты взяли моду терять очки с малыми странами, — как получите осечку в Трнаве. В ситуации, когда ничьей вполне бы хватило, чтобы не дать подобраться к себе тем же словакам после потерь очков с Кипром и Мальтой и уйти на долгую разлуку с отборочным турниром в превосходном настроении.

Вдумайтесь: при более чем реалистичной ничьей со Словакией сборная России опережала бы сейчас и ее, и Словению на четыре очка. Теперь же, хоть мы и делим с Хорватией первое место, по сути, все надо начинать заново.

Больше всего в Трнаве удручил первый тайм. Вроде тот же состав, та же модель, что приятно удивила всех новизной и отличным исполнением со Словенией, — но теперь совсем другой, куда более статичный футбол. То ли с изначальной осторожностью перебрали, то ли физически в третьем матче цикла не хватило. Скорее первое — ведь как во второй половине второго тайма прибавили. Силы были. С Сербией, где играл обессиленный, измученный набор футболистов, нынешнюю вполне благополучную ситуацию после зимней подготовки даже сравнивать смешно. Эта параллель, основанная лишь на том, что третий матч был тогда, третий — и сейчас, взята абсолютно из воздуха.

Считаю, надо было с самого начала играть смелее — ничего особенного в этой Словакии нет для такой пугливости и зажатости. Не вижу оснований, почему такой агрессивной, как после замены Мостового на Соболева, Россия не могла быть с первых минут. Тем более что когда игра идет без зрителей и фактора чужой публики нет, этим надо спокойно пользоваться.

А вышло так, что пустое, скучное, бескрылое бодалово в первом тайме и вылилось в уже ставший мемом эпизод с объятиями Джикии и Марио Фернандеса в штрафной перед голом в наши ворота. Очевидно, что стандарты Словакии, ее главное оружие в атаке, разбирались до мелочей. И то, что Шкриньяр, заведомо самый опасный в этих ситуациях, без помех вгонял мяч в сетку, говорит, на мой взгляд, не только об ошибке двух конкретных футболистов (уже доводилось слышать от профессионалов разные версии, кто именно из них неправ, и хотя бы поэтому избегу категоричных оценок), а еще и о заторможенности команды в целом. Отсутствии той остроты реакции и концентрации, которые были в матче на «Фиште».

Основы с двумя атакующими хавбеками и двумя форвардами одновременно быть не могло. Но будь либо одно, либо другое — это освежило бы идеи сборной

Не знаю, верна ли моя версия, но есть ощущение, что к Словении готовились очень тщательно, разобрали ее по косточкам, подготовили под неё специальную, невиданную ранее схему — а после нее решили, что теперь все работает и можно ничего не менять. Нет, зная тренерский штаб, убежден, что и подробнейшие видеонарезки (в том числе по Шкриньяру) были, и теория доводилась со всей тщательностью, и настраивали команду как полагается. Но сам факт того, что решили сыграть АБСОЛЮТНО так же и теми же через два дня на третий, говорит о подспудной мысли доехать в Трнаве на словенском багаже. И о том же говорит пассивность в первом тайме.

Выходы и Миранчука вдобавок к Головину, и Соболева вдобавок к Дзюбе в целом себя оправдали — игра явно обострилась. Дзюба, видимо, за две игры «наелся», ноги у него в Трнаве были далеко не такие свежие, как в Сочи, и мяч от них отскакивал нехарактерно для Артема — отсюда и пара упущенных моментов (с отскоком и внезапным выходом один на один, к примеру), которые капитан обычно «убивает». А на нем после Словении было сосредоточено все внимание словацкой обороны — недаром словацкий журналист на нашей пресс-конференции назвал его жемчужиной, а Станислав Черчесов не мог это не обыграть: «Футболиста по фамилии Жемчужина в нашей команде нет».

Появление Соболева это внимание словацких защитников рассредоточило, и неслучайно именно после этого была и важнейшая скидка Дзюбы Кузяеву под выстрел перед ответным голом, и удар головой в дальний угол в противоход вратарю, когда мяч едва разминулся с воротами, а Головин в прыжке чуть не подстроился и не замкнул. А до того перед ответным голом Миранчук протащил мяч метров 30 и умно обыгрался с Головиным, прежде чем отпасовать в штрафную, и это взаимодействие двух креативных футболистов смотрелось замечательно. Недаром и Черчесов, не склонный к восторженным эпитетам, назвал гол Мариу Фернандеса (а на самом деле комбинацию, которая к нему привела) великолепным.

Понятно, что два ярко выраженных атакующих полузащитника и два больших форварда одновременно — это по сегодняшним меркам форс-мажор, с самого начала так играть невозможно. Но либо одно, либо другое могло быть вполне, и это, полагаю, освежило бы игровые идеи команды после Словении, сделало бы ее менее читаемой.

Но решили пойти тем же путем, испытанным поколениями принципом «победный состав не меняют». Не сработало, потому что и соперник другой, и матч был со второго дня на третий, и какая-то эмоциональная выхолощенность в первом тайме присутствовала.

Сработал даже не план В, а план С, но тогда не хватило удачи. И уже второй раз выключаемся, забив важный гол

В отличие от игры в Сочи, совершенно не пошло у Жемалетдинова, который против словенцев был одной из ключевых фигур, а в Трнаве совершенно растворился. Ну и выход Мостового с моментальной желтой карточкой и абсолютным непопаданием в игру выглядел странновато. Вообще не понимаю, что Черчесов на данном этапе упорно видит в этом игроке, регулярно выпуская его на замену. По сравнению с временами игры за «Сочи» он в «Зените» стал гораздо менее интересен, крайне редко появляясь в основе и ничем там особо не выделяясь. Чем именно Мостовой мог усилить игру, выйдя сразу после перерыва вместо Жиркова, и когда он в сборной это делал, лично мне ясно не вполне.

Между прочим, обратной заменой тренер бросает под огонь как раз себя — все же Черчесову обязательно будут тыкать ею. Думай он себе и о том, что о нем будут говорить, — поменял бы кого-то другого. Но он решил перейти на 4-3-1-2 с ромбом в середине — и Мостовой в этот вариант никак не вписывался. Вот и заменили, и главное, что это как раз сработало.

Во флеш-интервью Черчесов сказал, что в перерыве желания перестроить игру на эту модель не имелось, а было — со схемы с тремя центральными защитниками на вариант с двумя, с 5-4-1 на 4-5-1. Поэтому и вышел Мостовой. Но в таком случае первая идея не сработала, и пришлось прибегать даже не к плану В, а к плану С.

И вот он-то сработал, и тут уже включился фактор невезения. Возможностей повторно сравнять счет было достаточно. Но удачи мы по предыдущему времени матча и не заслужили. Надо было, повторяю, начинать гораздо наглее и агрессивнее.

Не радует, что мы выключаемся, забив важный мяч. Вспомните гол Иличича сразу после второго мяча Дзюбы, и сейчас так же — излишне возрадовались 1:1 и, потеряв концентрацию, получили быструю атаку двух бывших игроков РПЛ, сыгравших мастерски, — Губочана, вскрывшего правый край российской обороны, словно скальпелем, и Мака, обыгравшего троих на пути от ворот, но потом коварно пробившего по недосягаемой для Шунина траектории из слепой зоны для вратаря. Который, замечу, тоже не выручил, хотя и явной его ошибкой гол Мака назвать нельзя.

Там была целая цепочка недоработок. Еще перед передачей направо на Губочана, резко сменившей направление атаки, недоработал Миранчук. Он попытался толкнуть словака, оказавшегося на мяче, но сделал это так учтиво, что тот не упал и продолжил движение, реализовав свой замысел. А дальше вся наша рассредоточенная оборона предстала полнейшим решетом.

Да и вратарь не выручил.

На Евро-2016 1:2 от Словакии сочли недоразумением. А дальше был Уэльс

Очень досадно, потому что с семью очками мы из этого мини-цикла должны были выходить. Но, во-первых, вспомним, что в марте обычно сборная играла скверно, а сейчас находилась во вполне рабочем состоянии.

Во-вторых, мы не теряли очков с Мальтой и Кипром, как Словакия (дважды) и Словения. В-третьих, в этой равной группе все и должны были терять очки, и я бы сказал, что мы сделали это с потерей лица, если бы Россия провела второй тайм так же, как первый.

Если вы с чего-то решили, что Словакии мы проигрывать не должны, то вся новейшая история доказывает, что это не так. Последний случай, в финальном турнире Евро-2016, еще достаточно свеж. Головин с Дзюбой, кстати, в том матче были в стартовом составе.

Как и сейчас, пять лет назад мы вполне могли не проиграть и даже выиграть. И вот это — самое досадное. Грубо говоря, мы поленились наклониться и подобрать очки, которые по такой игре не то чтобы обязаны, но вполне могли стать российскими.

Как бы нам об этом потом сильно не пожалеть. Так, как пожалели на том французском Евро, где вслед за равной, но проигранной встречей со Словакией нас ждало фиаско от Уэльса при Тулузе.

Между прочим, следующий матч нам играть с Хорватией. Правда, будет это уже после чемпионата Европы. В какой-то совсем другой жизни.

Пока же время переключаться на Евро-2020. И вот в этом отношении март скорее дал позитива, поскольку в сборную России вернулась структура, которая и делала ее эффективной вплоть до прошлого ноября. 0:5 от Сербии не развалили эту сборную.