Нелепый гол в ворота России: Марио и Джикия обнимались, пока словак забивал

Одновременно смешной и не очень момент игры сборной.

Россия проиграла Словакии в матче отбора ЧМ-2022 в Трнаве — 1:2. Хозяева открыли счет после подачи углового перед перерывом, гол Милана Шкриньяра — настоящий мем.

Обнимашки россиян

Словаки открыли счет на 38-й минуте после навеса Мака от углового флажка. Шкриньяр вышел на завершение, прибежав от входа в штрафную в район 11-метровой отметки.

Шкриньяр оказался один в нашей штрафной и прошил Шунина ?



Уходим на перерыв, уступая в счете. Во втором тайме ждем ответ от наших парней:https://t.co/xydODSVono pic.twitter.com/ZmU8VdwXC6 — Матч ТВ (@MatchTV) March 30, 2021

— Россияне перед «стандартом» разобрали соперников для игры «один в один», Джикия действовал по Шкриньяру (два № 14), а Марио Фернандес (№ 2) рядом с ними смотрел на Шатку (№ 5).

Гол Милана Шкриньяра.

Гол Милана Шкриньяра.

— После подачи Шатка и Шкриньяр перекрестили траектории и сделали блок, Фернандес и Джикия в попытке остаться со своими соперниками схватили друг друга.

Гол Милана Шкриньяра.

— Шкриньяр остался без опеки и выпрыгнул за мячом, Фернандес и Джикия выбрались из объятий друг друга только после удара головой защитника словаков из «Интера».

Гол Милана Шкриньяра.

Гол Милана Шкриньяра.

Огонь в комментариях

Болельщики не упустили повод для ироничных комментариев и веселых картинок. Простор для шуток — в подобных темах:

— Это лучший анонс весеннего дерби ЦСКА и «Спартак», армейцы и красно-белые не расстаются даже в сборной.

— Резон держать друг друга тоже был, опасность нашим воротам может исходить не только от соперников.

— Найди того, кто будет держаться за тебя так же крепко, как Джикия и Марио.

Чисто Джикия и Фернандес в первом тайме #СловакияРоссия pic.twitter.com/9GK23TQfah — Руслан Абушкин (@abushkin2) March 30, 2021

Джикия с Фернандесом в штрафной pic.twitter.com/3rG9mCj9KQ — Чарльсон из села Карачарово (@pashafcsm060588) March 30, 2021

Джикия и Фернандес во время матча со Словакией pic.twitter.com/J4mkhHmvzf — Sir_alex (@alekser75) March 31, 2021

Джикия и Фернандес в момент гола. pic.twitter.com/T7NIbS7DmM — Maxim Karpenko (@petromercury) March 30, 2021

Джикия и Марио вчера на угловом pic.twitter.com/jfhzBHpipw — странник идущий с Востока (@cska1611) March 31, 2021

Джикия и Фернандес. Архивное фото pic.twitter.com/RakAM89w5o — ВГИК (@vgikofficial) March 30, 2021

pic.twitter.com/IUEbk1mx3K — Russian Rugby / Федерация Регби России (@RugbyRussia) March 30, 2021

Разбор Шалимова

В послематчевой студии конкретики и огня дал экс-футболист сборной Игорь Шалимов. В октябре тренер ярко разбирал мяч в ворота России в игре Лиги наций после «стандарта» Турции в компании с Александром Мостовым, Владимиром Быстровым и Дмитрием Губерниевым. Теперь все объяснил Игорю Семшову с комментаторами Дмитрием Шнякиным и Романом Нагучевым.

«Не может Фернандес просто обнять Джикию. Там был блок. Если бы в студии были Губерниев, Мостовой и Володька, мы бы встали, и я бы порежиссировал. Хотите? Покажу сам, я уже соскучился по практической работе... Второй нападающий просто разворачивается и играет в моего защитника, а я бегу от него вот сюда. Если второй защитник умный человек, то он играет со мной, а если ему не объясняли — то он идет за тем же нападающим и обнимается вместе с Джикией. Все просто. Должен был забрать игрока, а не обниматься», — сказал и показал Шалимов.

Разбор Игоря Шалимова.

Реакция Черчесова

Во втором тайме Фернандес провел ответный мяч на 71-й минуте, в этом моменте Шкриньяр отскочил от Дзюбы и проиграл русскому бразильцу позицию при подборе. Но словаки тут же вернули перевес в счете — экс-зенитовцы Губочан и Мак организовали атаку слева, полузащитник забил со смещением против Марио, Семенова и Оздоева. Отыграться во второй раз россиянам не удалось при всех перестановках Станислава Черчесова: смене схемы, обратной замене Мостового через 20 минут после перерыва, выходе Миранчука и Соболева в связке с Головиным и Дзюбой.

«Проиграли матч, хотя, естественно, рассчитывали на большее. Стандартная ситуация немного перевернула игру. В последних матчах словаки с игры практически не забивали, только со «стандартов». Готовились к этому, но не сделали до конца. Честно, пока не видел этот момент по ТВ, мне сложно сказать, почему игрок оказался один. Надо спокойно посмотреть», — сказал Черчесов в послематчевом комментарии, а на пресс-конференции главный тренер россиян назвал гол Шкриньяра хорошим.

Сборная России не добилась максимального результата на старте отбора после побед над Мальтой (3:1 с неровной игрой в гостях) и Словенией (2:1 с ярким первым таймом и дублем Дзюбы дома). Остается рассчитывать, что на Евро-2020 и в осенней части квалификации на ЧМ-2022 наши своего не упустят.