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Нелепый гол в ворота России: Марио и Джикия обнимались, пока словак забивал

Артем Агапов
Артем Агапов
Ответственный редактор отдела интернет
Сегодня, 12:30
Гол Милана Шкриньяра и обнимашки Марио Фернандеса и Георгия Джикии. 30 марта. Трнава. Словакия — Россия — 2:1. Гол Милана Шкриньяра. Фото Reuters Гол Милана Шкриньяра. Гол Милана Шкриньяра. Гол Милана Шкриньяра. Гол Милана Шкриньяра. Гол Милана Шкриньяра. Гол Милана Шкриньяра. Гол Милана Шкриньяра. Разбор Игоря Шалимова.
Гол Милана Шкриньяра и обнимашки Марио Фернандеса и Георгия Джикии.
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Одновременно смешной и не очень момент игры сборной.

Россия проиграла Словакии в матче отбора ЧМ-2022 в Трнаве — 1:2. Хозяева открыли счет после подачи углового перед перерывом, гол Милана Шкриньяра — настоящий мем.

Обнимашки россиян

Словаки открыли счет на 38-й минуте после навеса Мака от углового флажка. Шкриньяр вышел на завершение, прибежав от входа в штрафную в район 11-метровой отметки.

— Россияне перед «стандартом» разобрали соперников для игры «один в один», Джикия действовал по Шкриньяру (два № 14), а Марио Фернандес (№ 2) рядом с ними смотрел на Шатку (№ 5).

Гол Милана Шкриньяра.
Гол Милана Шкриньяра.
Гол Милана Шкриньяра.
Гол Милана Шкриньяра.

— После подачи Шатка и Шкриньяр перекрестили траектории и сделали блок, Фернандес и Джикия в попытке остаться со своими соперниками схватили друг друга.

Гол Милана Шкриньяра.
Гол Милана Шкриньяра.

— Шкриньяр остался без опеки и выпрыгнул за мячом, Фернандес и Джикия выбрались из объятий друг друга только после удара головой защитника словаков из «Интера».

Гол Милана Шкриньяра.
Гол Милана Шкриньяра.
Гол Милана Шкриньяра.
Гол Милана Шкриньяра.
30&nbsp;марта. Трнава. Словакия&nbsp;&mdash; Россия&nbsp;&mdash; 2:1. Радость словаков после гола Милана Шкриньяра.Словакия — Россия: осадок остался. Про Катар пока забыли, думаем о Евро

Огонь в комментариях

Болельщики не упустили повод для ироничных комментариев и веселых картинок. Простор для шуток — в подобных темах:

— Это лучший анонс весеннего дерби ЦСКА и «Спартак», армейцы и красно-белые не расстаются даже в сборной.

— Резон держать друг друга тоже был, опасность нашим воротам может исходить не только от соперников.

— Найди того, кто будет держаться за тебя так же крепко, как Джикия и Марио.

Игорь Шалимов, Александр Мостовой и&nbsp;Владимир Быстров с&nbsp;Дмитрием Губерниевым разбирают гол гостей в&nbsp;матче Россия&nbsp;&mdash; Турция.Быстров, Шалимов и Мостовой зарубились из-за гола Турции. Кричали друг на друга и защитников сборной России

Разбор Шалимова

В послематчевой студии конкретики и огня дал экс-футболист сборной Игорь Шалимов. В октябре тренер ярко разбирал мяч в ворота России в игре Лиги наций после «стандарта» Турции в компании с Александром Мостовым, Владимиром Быстровым и Дмитрием Губерниевым. Теперь все объяснил Игорю Семшову с комментаторами Дмитрием Шнякиным и Романом Нагучевым.

«Не может Фернандес просто обнять Джикию. Там был блок. Если бы в студии были Губерниев, Мостовой и Володька, мы бы встали, и я бы порежиссировал. Хотите? Покажу сам, я уже соскучился по практической работе... Второй нападающий просто разворачивается и играет в моего защитника, а я бегу от него вот сюда. Если второй защитник умный человек, то он играет со мной, а если ему не объясняли — то он идет за тем же нападающим и обнимается вместе с Джикией. Все просто. Должен был забрать игрока, а не обниматься», — сказал и показал Шалимов.

Разбор Игоря Шалимова.
Разбор Игоря Шалимова.
30&nbsp;марта. Трнава. Словакия&nbsp;&mdash; Россия&nbsp;&mdash; 2:1. Станислав Черчесов дает указания игрокам сборной России.«За годы работы в сборной этот март стал самым эффективным». Черчесов — о поражении от Словакии и матчах отбора ЧМ-2022

Реакция Черчесова

Во втором тайме Фернандес провел ответный мяч на 71-й минуте, в этом моменте Шкриньяр отскочил от Дзюбы и проиграл русскому бразильцу позицию при подборе. Но словаки тут же вернули перевес в счете — экс-зенитовцы Губочан и Мак организовали атаку слева, полузащитник забил со смещением против Марио, Семенова и Оздоева. Отыграться во второй раз россиянам не удалось при всех перестановках Станислава Черчесова: смене схемы, обратной замене Мостового через 20 минут после перерыва, выходе Миранчука и Соболева в связке с Головиным и Дзюбой.

«Проиграли матч, хотя, естественно, рассчитывали на большее. Стандартная ситуация немного перевернула игру. В последних матчах словаки с игры практически не забивали, только со «стандартов». Готовились к этому, но не сделали до конца. Честно, пока не видел этот момент по ТВ, мне сложно сказать, почему игрок оказался один. Надо спокойно посмотреть», — сказал Черчесов в послематчевом комментарии, а на пресс-конференции главный тренер россиян назвал гол Шкриньяра хорошим.

Сборная России не добилась максимального результата на старте отбора после побед над Мальтой (3:1 с неровной игрой в гостях) и Словенией (2:1 с ярким первым таймом и дублем Дзюбы дома). Остается рассчитывать, что на Евро-2020 и в осенней части квалификации на ЧМ-2022 наши своего не упустят.

Словакия — Россия

Чемпионат мира: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора ЧМ-2022 в марте 2021 года




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