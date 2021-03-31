Как выглядят арены в Катаре за 600 дней до ЧМ-2022. Шатер, арабский головной убор и стадион из контейнеров
До турнира еще более полутора лет, а инфраструктура уже почти полностью готова: транспортная сеть и новое метро Дохи работают. Четыре стадиона введены в эксплуатацию и принимают матчи, еще три арены откроются до конца нынешнего года. А инаугурация стадиона "Лусаил", самой большой арены ЧМ-2022, которая примет финал турнира, состоится в начале следующего года.
Чемпионат мира в Катаре станет самым компактным турниром в новейшей истории. Самое большое расстояние между двумя стадионами - 75 км («Аль Бейт» — «Аль Джануб»), а наименьшая дистанция - 5 км («Эдьюкейшн Сити» — «Ахмад бин Али»).
«Халифа Интернейшнл»
Вместимость: 40 000 зрителей.
Расстояние до центра Дохи: 11 км.
Открытие: 2017 год.
Первый стадион ЧМ-2022, который ввели в эксплуатацию. На арене провели масштабную реновацию, и 19 мая 2017 года здесь прошел финал Кубка Эмира. «Халифа» примет восемь игр чемпионата мира, включая матч за третье место.
«Аль Джануб»
Вместимость: 40 000 зрителей.
Расстояние до центра Дохи: 23 км.
Открытие: 2019 год.
Первый стадион ЧМ-2022, построенный с нуля. Арену открыли 16 мая 2019 года перед финалом Кубка Эмира. «Аль Джануб» расположен в городе Аль-Вакра, его дизайн отличается элегантными изгибами и линиями, вдохновленными парусами традиционных катарских лодок дхоу, - дань уважения морскому промыслу, с которым тесно связан город. На "Аль Джанубе" пройдет семь матчей ЧМ-2022. Инновационная система охлаждения и выдвижная крыша позволяют использовать стадион круглый год.
«Эдьюкейшн Сити»
Вместимость: 40 000 зрителей.
Расстояние до центра Дохи: 13 км.
Открытие: 2020 год.
Прозванный "пустынным алмазом" стадион был открыт 15 июня 2020-го - в онлайн-формате. Церемония была посвящена медицинским работникам во время пандемии COVID-19. Расположенная в самом сердце Qatar Foundation — оживленного центра знаний и инноваций - арена окружена ведущими исследовательскими и образовательными учреждениями. Стадион примет восемь матчей ЧМ-2022.
«Ахмад бин Али»
Вместимость: 40 000 зрителей.
Проект: Ramboll.
Расстояние до центра Дохи: 22 км.
Открытие: 2020 год.
Последний на данный момент стадион ЧМ-2022, введенный в эксплуатацию. Болельщики впервые увидели арену 18 декабря 2020 года, когда здесь проходил финал Кубка Эмира. Стадион расположен в Аль-Райяне, рядом с торговым центром Mall of Qatar, в нескольких минутах ходьбы от станции метро "Аль-Риффа". Светящийся фасад стадиона состоит из узоров, которые характеризуют различные аспекты Катара: семейные ценности, красоту пустыни, флору и фауну, а также местную и международную торговлю. Пятая форма - щит - объединяет все остальные, представляя силу и единство. На этом стадионе пройдут семь матчей ЧМ-2022.
«Аль Бейт»
Вместимость: 60 000 зрителей.
Проект: Dar Al-Handasah.
Расстояние до центра Дохи: 46 км.
Статус готовности: строительство стадиона завершено, открытие запланировано на ближайшие месяцы.
Здесь пройдет матч открытия чемпионата мира. «Аль-Бейт» познакомит болельщиков со всего мира с традиционной культурой страны. Дизайн арены напоминает традиционный арабский шатер, известный как "бейт аль-шаар", — символ арабского гостеприимства. Этот уникальный стадион оснащен современной выдвижной крышей и окружен 400 000 кв. м зеленых насаждений, которые станут наследием для местного сообщества. На стадионе пройдут девять матчей ЧМ-2022, включая полуфинал.
«Аль Тумама»
Вместимость: 40 000 зрителей.
Проект: Arab Engineering Bureau.
Расстояние до центра Дохи: 12 км.
Статус готовности: завершены кровельные и фасадные работы, а также установка трибун. Установка сидений наряду с механическими, электрическими и сантехническими работами, а также отделка близятся к завершению.
Дизайн вдохновлен гахфией, традиционным тканым головным убором, который веками носили мужчины по всему арабскому миру, - дань уважения культуре и традициям региона. Первый стадион, спроектированный катарским архитектором Ибрагимом М. Джайдахом. Стадион примет восемь матчей ЧМ-2022.
«Рас Абу Абуд»
Вместимость: 40 000 зрителей.
Проект: FIA Fenwick Iribarren Architects.
Расстояние до центра Дохи: 7 км.
Статус готовности: стадион строится с использованием 972 грузовых контейнеров, доставка и монтаж всех контейнеров уже завершены. Остальные стальные элементы конструкции, включая натяжные стержни, также были доставлены и установлены. Близится к завершению монтаж всех сидений в чаше стадиона, а также ведутся механические, инженерные, сантехнические и отделочные работы.
Первый полностью разборный стадион в истории чемпионатов мира, построенный из грузовых контейнеров. Арена примет семь матчей ЧМ-2022.
«Лусаил»
Вместимость: 80 000 зрителей.
Проект: Foster + Partners.
Расстояние до центра Дохи: 20 км.
Статус готовности: бетонные работы внутри чаши и первый этап работ по установке крыши завершены, продолжается подготовка к заключительному этапу. Остекление лож стадиона выполнено, идут работы по установке перил и кронштейнов для сидений. Близится к завершению монтаж стальной конструкции и фасада стадиона, а также механические, инженерные, сантехнические и отделочные работы.
Самая большая арена ЧМ-2022. «Лусаил» воплощает стремление Катара разделить арабскую культуру со всем миром. Дизайн стадиона вдохновлен взаимодействием света и тени. Его поразительный золотой фасад наряду с его масштабом поразит поклонников, приближающихся к месту проведения мероприятия, издалека. Стадион расположен в самом сердце нового района Лусаил, спроектированного специально с учетом потребностей жителей. Стадион примет десять матчей ЧМ-2022, включая финал.
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