Как выглядят арены в Катаре за 600 дней до ЧМ-2022. Шатер, арабский головной убор и стадион из контейнеров

Ровно через 600 дней, 21 ноября 2022 года, стартует чемпионат мира в Катаре. Рассказываем о готовности стадионов и их особенностях.

До турнира еще более полутора лет , а инфраструктура уже почти полностью готова : транспортная сеть и новое метро Дохи работают . Четыре стадиона введены в эксплуатацию и принимают матчи , еще три арены откроются до конца нынешнего года . А инаугурация стадиона " Лусаил ", самой большой арены ЧМ -2022, которая примет финал турнира , состоится в начале следующего года .

Чемпионат мира в Катаре станет самым компактным турниром в новейшей истории . Самое большое расстояние между двумя стадионами - 75 км (« Аль Бейт » — « Аль Джануб »), а наименьшая дистанция - 5 км (« Эдьюкейшн Сити » — « Ахмад бин Али »).

«Халифа Интернейшнл»

Вместимость : 40 000 зрителей .

Расстояние до центра Дохи : 11 км .

Открытие : 2017 год .

Первый стадион ЧМ -2022, который ввели в эксплуатацию . На арене провели масштабную реновацию , и 19 мая 2017 года здесь прошел финал Кубка Эмира . « Халифа » примет восемь игр чемпионата мира , включая матч за третье место .

«Халифа Интернейшнл». Фото Оргкомитет ЧМ-2022

«Аль Джануб»

Вместимость : 40 000 зрителей .

Расстояние до центра Дохи : 23 км .

Открытие : 2019 год .

Первый стадион ЧМ -2022, построенный с нуля . Арену открыли 16 мая 2019 года перед финалом Кубка Эмира . « Аль Джануб » расположен в городе Аль - Вакра , его дизайн отличается элегантными изгибами и линиями , вдохновленными парусами традиционных катарских лодок дхоу, - дань уважения морскому промыслу , с которым тесно связан город . На " Аль Джанубе " пройдет семь матчей ЧМ -2022. Инновационная система охлаждения и выдвижная крыша позволяют использовать стадион круглый год .

«Аль Джануб». Фото Оргкомитет ЧМ-2022

«Эдьюкейшн Сити»

Вместимость : 40 000 зрителей .

Расстояние до центра Дохи : 13 км .

Открытие : 2020 год .

Прозванный " пустынным алмазом " стадион был открыт 15 июня 2020-го - в онлайн - формате . Церемония была посвящена медицинским работникам во время пандемии COVID-19. Расположенная в самом сердце Qatar Foundation — оживленного центра знаний и инноваций - арена окружена ведущими исследовательскими и образовательными учреждениями . Стадион примет восемь матчей ЧМ -2022.

«Эдьюкейшн Сити». Фото Оргкомитет ЧМ-2022

«Ахмад бин Али»

Вместимость : 40 000 зрителей .

Проект : Ramboll.

Расстояние до центра Дохи : 22 км .

Открытие : 2020 год .

Последний на данный момент стадион ЧМ -2022, введенный в эксплуатацию . Болельщики впервые увидели арену 18 декабря 2020 года , когда здесь проходил финал Кубка Эмира . Стадион расположен в Аль - Райяне , рядом с торговым центром Mall of Qatar, в нескольких минутах ходьбы от станции метро " Аль - Риффа" . Светящийся фасад стадиона состоит из узоров , которые характеризуют различные аспекты Катара : семейные ценности , красоту пустыни , флору и фауну , а также местную и международную торговлю . Пятая форма - щит - объединяет все остальные , представляя силу и единство . На этом стадионе пройдут семь матчей ЧМ -2022.

«Ахмад бин Али». Фото Оргкомитет ЧМ-2022

«Аль Бейт»

Вместимость : 60 000 зрителей .

Проект : Dar Al-Handasah.

Расстояние до центра Дохи : 46 км .

Статус готовности : строительство стадиона завершено , открытие запланировано на ближайшие месяцы .

Здесь пройдет матч открытия чемпионата мира . « Аль - Бейт » познакомит болельщиков со всего мира с традиционной культурой страны . Дизайн арены напоминает традиционный арабский шатер , известный как " бейт аль - шаар ", — символ арабского гостеприимства . Этот уникальный стадион оснащен современной выдвижной крышей и окружен 400 000 кв. м зеленых насаждений , которые станут наследием для местного сообщества . На стадионе пройдут девять матчей ЧМ -2022, включая полуфинал .

«Аль Бейт». Фото Оргкомитет ЧМ-2022

«Аль Тумама»

Вместимость : 40 000 зрителей .

Проект : Arab Engineering Bureau.

Расстояние до центра Дохи : 12 км .

Статус готовности : завершены кровельные и фасадные работы , а также установка трибун . Установка сидений наряду с механическими , электрическими и сантехническими работами , а также отделка близятся к завершению .

Дизайн вдохновлен гахфией , традиционным тканым головным убором , который веками носили мужчины по всему арабскому миру, - дань уважения культуре и традициям региона . Первый стадион , спроектированный катарским архитектором Ибрагимом М . Джайдахом . Стадион примет восемь матчей ЧМ -2022.

«Аль Тумама». Фото Оргкомитет ЧМ-2022

«Рас Абу Абуд»

Вместимость : 40 000 зрителей .

Проект : FIA Fenwick Iribarren Architects.

Расстояние до центра Дохи : 7 км .

Статус готовности : стадион строится с использованием 972 грузовых контейнеров , доставка и монтаж всех контейнеров уже завершены . Остальные стальные элементы конструкции , включая натяжные стержни , также были доставлены и установлены . Близится к завершению монтаж всех сидений в чаше стадиона , а также ведутся механические , инженерные , сантехнические и отделочные работы .

Первый полностью разборный стадион в истории чемпионатов мира , построенный из грузовых контейнеров . Арена примет семь матчей ЧМ -2022.

«Рас Абу Абуд». Фото Оргкомитет ЧМ-2022

«Лусаил»

Вместимость : 80 000 зрителей .

Проект : Foster + Partners.

Расстояние до центра Дохи : 20 км .

Статус готовности : бетонные работы внутри чаши и первый этап работ по установке крыши завершены , продолжается подготовка к заключительному этапу . Остекление лож стадиона выполнено , идут работы по установке перил и кронштейнов для сидений . Близится к завершению монтаж стальной конструкции и фасада стадиона , а также механические , инженерные , сантехнические и отделочные работы .

Самая большая арена ЧМ -2022. « Лусаил » воплощает стремление Катара разделить арабскую культуру со всем миром . Дизайн стадиона вдохновлен взаимодействием света и тени . Его поразительный золотой фасад наряду с его масштабом поразит поклонников , приближающихся к месту проведения мероприятия, издалека . Стадион расположен в самом сердце нового района Лусаил , спроектированного специально с учетом потребностей жителей . Стадион примет десять матчей ЧМ -2022, включая финал .