Футбол
Чемпионат мира-2022
ЧМ по футболу 2014
Статьи
Новости Таблицы Календарь / результаты Статистика Фото
История
Статьи   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Как выглядят арены в Катаре за 600 дней до ЧМ-2022. Шатер, арабский головной убор и стадион из контейнеров

Олег Кошелев
Олег Кошелев
Заместитель шефа отдела футбола
Сегодня, 20:00
Стадион «Халифа Интернейшнл». Фото Reuters «Ахмад бин Али». Фото AFP «Аль Бейт». Фото AFP «Аль Джануб». Фото AFP «Аль Тумама». Фото AFP «Эдьюкейшн Сити». Фото AFP «Халифа Интернейшнл». Фото AFP «Лусаил». Фото AFP «Рас Абу Абуд». Фото AFP
Стадион «Халифа Интернейшнл». Фото Reuters
Ровно через 600 дней, 21 ноября 2022 года, стартует чемпионат мира в Катаре. Рассказываем о готовности стадионов и их особенностях.
Сборная России: впереди Евро-2020.Каким будет футбольный 2021-й

До турнира еще более полутора лет, а инфраструктура уже почти полностью готова: транспортная сеть и новое метро Дохи работают. Четыре стадиона введены в эксплуатацию и принимают матчи, еще три арены откроются до конца нынешнего года. А инаугурация стадиона "Лусаил", самой большой арены ЧМ-2022, которая примет финал турнира, состоится в начале следующего года.

Чемпионат мира в Катаре станет самым компактным турниром в новейшей истории. Самое большое расстояние между двумя стадионами - 75 км Аль Бейт» — «Аль Джануб»), а наименьшая дистанция - 5 км Эдьюкейшн Сити» — «Ахмад бин Али»).

«Халифа Интернейшнл»
Вместимость: 40 000 зрителей.
Расстояние до центра Дохи: 11 км.
Открытие: 2017 год.

Первый стадион ЧМ-2022, который ввели в эксплуатацию. На арене провели масштабную реновацию, и 19 мая 2017 года здесь прошел финал Кубка Эмира. «Халифа» примет восемь игр чемпионата мира, включая матч за третье место.

«Халифа Интернейшнл». Фото Оргкомитет ЧМ-2022
«Халифа Интернейшнл». Фото Оргкомитет ЧМ-2022

«Аль Джануб»
Вместимость: 40 000 зрителей.
Расстояние до центра Дохи: 23 км.
Открытие: 2019 год.

Первый стадион ЧМ-2022, построенный с нуля. Арену открыли 16 мая 2019 года перед финалом Кубка Эмира. «Аль Джануб» расположен в городе Аль-Вакра, его дизайн отличается элегантными изгибами и линиями, вдохновленными парусами традиционных катарских лодок дхоу, - дань уважения морскому промыслу, с которым тесно связан город. На "Аль Джанубе" пройдет семь матчей ЧМ-2022. Инновационная система охлаждения и выдвижная крыша позволяют использовать стадион круглый год.

«Аль Джануб». Фото Оргкомитет ЧМ-2022
«Аль Джануб». Фото Оргкомитет ЧМ-2022

«Эдьюкейшн Сити»
Вместимость: 40 000 зрителей.
Расстояние до центра Дохи: 13 км.
Открытие: 2020 год.

Прозванный "пустынным алмазом" стадион был открыт 15 июня 2020-го - в онлайн-формате. Церемония была посвящена медицинским работникам во время пандемии COVID-19. Расположенная в самом сердце Qatar Foundation — оживленного центра знаний и инноваций - арена окружена ведущими исследовательскими и образовательными учреждениями. Стадион примет восемь матчей ЧМ-2022.

«Эдьюкейшн Сити». Фото Оргкомитет ЧМ-2022
«Эдьюкейшн Сити». Фото Оргкомитет ЧМ-2022

«Ахмад бин Али»
Вместимость: 40 000 зрителей.
Проект: Ramboll.
Расстояние до центра Дохи: 22 км.
Открытие: 2020 год.

Последний на данный момент стадион ЧМ-2022, введенный в эксплуатацию. Болельщики впервые увидели арену 18 декабря 2020 года, когда здесь проходил финал Кубка Эмира. Стадион расположен в Аль-Райяне, рядом с торговым центром Mall of Qatar, в нескольких минутах ходьбы от станции метро "Аль-Риффа". Светящийся фасад стадиона состоит из узоров, которые характеризуют различные аспекты Катара: семейные ценности, красоту пустыни, флору и фауну, а также местную и международную торговлю. Пятая форма - щит - объединяет все остальные, представляя силу и единство. На этом стадионе пройдут семь матчей ЧМ-2022.

«Ахмад бин Али». Фото Оргкомитет ЧМ-2022
«Ахмад бин Али». Фото Оргкомитет ЧМ-2022

«Аль Бейт»
Вместимость: 60 000 зрителей.
Проект: Dar Al-Handasah.
Расстояние до центра Дохи: 46 км.
Статус готовности: строительство стадиона завершено, открытие запланировано на ближайшие месяцы.

Здесь пройдет матч открытия чемпионата мира. «Аль-Бейт» познакомит болельщиков со всего мира с традиционной культурой страны. Дизайн арены напоминает традиционный арабский шатер, известный как "бейт аль-шаар", — символ арабского гостеприимства. Этот уникальный стадион оснащен современной выдвижной крышей и окружен 400 000 кв. м зеленых насаждений, которые станут наследием для местного сообщества. На стадионе пройдут девять матчей ЧМ-2022, включая полуфинал.

«Аль Бейт». Фото Оргкомитет ЧМ-2022
«Аль Бейт». Фото Оргкомитет ЧМ-2022

«Аль Тумама»
Вместимость: 40 000 зрителей.
Проект: Arab Engineering Bureau.
Расстояние до центра Дохи: 12 км.
Статус готовности: завершены кровельные и фасадные работы, а также установка трибун. Установка сидений наряду с механическими, электрическими и сантехническими работами, а также отделка близятся к завершению.

Дизайн вдохновлен гахфией, традиционным тканым головным убором, который веками носили мужчины по всему арабскому миру, - дань уважения культуре и традициям региона. Первый стадион, спроектированный катарским архитектором Ибрагимом М. Джайдахом. Стадион примет восемь матчей ЧМ-2022.

«Аль Тумама». Фото Оргкомитет ЧМ-2022
«Аль Тумама». Фото Оргкомитет ЧМ-2022

«Рас Абу Абуд»
Вместимость: 40 000 зрителей.
Проект: FIA Fenwick Iribarren Architects.
Расстояние до центра Дохи: 7 км.
Статус готовности: стадион строится с использованием 972 грузовых контейнеров, доставка и монтаж всех контейнеров уже завершены. Остальные стальные элементы конструкции, включая натяжные стержни, также были доставлены и установлены. Близится к завершению монтаж всех сидений в чаше стадиона, а также ведутся механические, инженерные, сантехнические и отделочные работы.

Первый полностью разборный стадион в истории чемпионатов мира, построенный из грузовых контейнеров. Арена примет семь матчей ЧМ-2022.

«Рас Абу Абуд». Фото Оргкомитет ЧМ-2022
«Рас Абу Абуд». Фото Оргкомитет ЧМ-2022

«Лусаил»
Вместимость: 80 000 зрителей.
Проект: Foster + Partners.
Расстояние до центра Дохи: 20 км.
Статус готовности: бетонные работы внутри чаши и первый этап работ по установке крыши завершены, продолжается подготовка к заключительному этапу. Остекление лож стадиона выполнено, идут работы по установке перил и кронштейнов для сидений. Близится к завершению монтаж стальной конструкции и фасада стадиона, а также механические, инженерные, сантехнические и отделочные работы.

Самая большая арена ЧМ-2022. «Лусаил» воплощает стремление Катара разделить арабскую культуру со всем миром. Дизайн стадиона вдохновлен взаимодействием света и тени. Его поразительный золотой фасад наряду с его масштабом поразит поклонников, приближающихся к месту проведения мероприятия, издалека. Стадион расположен в самом сердце нового района Лусаил, спроектированного специально с учетом потребностей жителей. Стадион примет десять матчей ЧМ-2022, включая финал.

«Лусаил». Фото Оргкомитет ЧМ-2022
«Лусаил». Фото Оргкомитет ЧМ-2022

Чемпионат мира: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Олег Кошелев все материалы автора
vs
0
Офсайд




Загрузка...