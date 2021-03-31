Первой станет Хорватия. Россия будет бороться за второе место. Колонка Дмитрия Аленичева

Самый титулованный футболист страны, победитель Лиги чемпионов и Лиги Европы в составе «Порту», бывший главный тренер «Спартака» в своей авторской колонке для «СЭ» разбирает старт нашей команды в отборочном цикле ЧМ-2022.

Игра сборной в Трнаве меня не впечатлила — особенно в первом тайме. Как-то все медленно было, неостро. Можно, конечно, ссылаться на то, что два дня назад мы встречались со Словенией, что ребята добились победы, отдали много эмоций. Но это все-таки не оправдание.

Предполагал, что в Словакии как минимум возьмем одно очко. Кроме того, на 99 процентов был уверен, что Миранчук выйдет на поле с первых минут в связке с Головиным. Это мне казалось логичным ходом: появилось бы больше креатива. Однако Алексей остался в запасе. Я же считаю его мастером, которого стоит включать в стартовый состав.

Словаки оказались более заряженными. Как будто вышли на последний решающий матч. Вот такого настроя я у наших не увидел... Может быть, российские футболисты подумали, что смогут взять свое на классе, который чуть выше, чем у соперника? У нас все-таки есть Дзюба, Головин, тот же Миранчук. Однако в составе словаков тоже имеется несколько приличных исполнителей, например авторы голов Шкриньяр и Мак. Показалось, что хозяева больше хотели победить.

Повторю — России нужен был бешеный настрой! На одном голом мастерстве сейчас никого не пройдешь. Мы это видели еще во встрече с Мальтой. Возможно, сейчас тренерский штаб не донес ребятам мысль о важности игры. Ну и сами футболисты не смогли полностью выложиться — особенно до перерыва. Не хватало скорости, динамики.

Во втором тайме в этих компонентах сборная немного прибавила. Появился какой-то рисунок. С выходом Миранчука россияне стали выглядеть интереснее. Но от всех требовалось буквально костьми ложиться, чтобы как минимум добиться ничьей! Этого очка, боюсь, может в итоге не хватить в концовке отборочного турнира.

Сейчас многие обсуждают вопрос, стоит ли задействовать сразу двух нападающих, выпускать и Дзюбу, и Соболева с первых минут. В ближайших матчах мы этого, думаю, не увидим. Черчесов продолжит делать ставку на одного «столба». На данный момент Дзюба — основной форвард, он вне конкуренции. Думаю, тренеры станут добавлять в пару к нему Соболева или Заболотного, когда нужно спасать игру или дожимать соперника — то есть только по ситуации.

В целом Дзюба, Соболев и Заболотный — однотипные исполнители, дублирующие друг друга. Поэтому пока достаточно и одного такого форварда в старте. А вот Головина и Миранчука лучше, на мой взгляд, ставить в основу в ролях подносчиков снарядов.

После Трнавы разделились мнения о Шунине — ряд специалистов полагают, что динамовец не выручил в голевых эпизодах. Не ошибся, а именно не спас. Я побывал в Сочи на встрече со Словенией — сидел как раз за нашими воротами. Мне тогда показалось, что Атон мог парировать удар Иличича. Да и против Мальты, считаю, голкипер немного запоздал, хотя там соперник пробил с близкого расстояния. А вот в эпизоде с мячом Мака нужно прежде всего отдать должное словаку, а не предъявлять претензии Шунину. Но в целом вратарский вопрос в сборной России по-прежнему актуален — Антона есть за что покритиковать.

Альтернатива? Не думаю, что нужно сразу ставить в основной состав Максименко или Сафонова. Но потихоньку подтягивать их надо, по крайней мере кого-то одного. Почему нет?

Кстати, не исключаю, что на Европу поедет кто-то из нашей молодежки. Черчесов же все отслеживает. Главное, чтобы тот же Чалов, который сейчас не особо впечатляет, и остальные ребята проявляли себя. Дверь в первую сборную открыта для всех.

Жиркова против Словакии заменили после первого тайма, что породило вопрос — а стоило ли вообще выпускать в старте ветерана, зная, что его неминуемо придется снимать с игры до финального свистка? Но лично я считаю, что Юра по-прежнему лучший на своей позиции. Да, наверное, его уже не хватает на все 90 минут, но зачем держать в запасе такого мастера? Так что тут понимаю решение тренеров. Дай бог, чтобы Жирков и на Евро сыграл.

Что касается неожиданной обратной замены Мостового, то Черчесов на пресс-конференции объяснил, что с выходом Соболева поменялась схема. Но я не могу сказать, что за отведенные ему 20 минут Андрей провалился. Думаю, парню было неприятно, когда его меняли. Наверняка ему все объяснили, но все же почему тогда сразу не выпустили Соболева?..

Первый гол словаки забили нам при необычных обстоятельствах, когда Джикия и Мариу Фернандес устроили обнимашки в своей штрафной во время подачи углового. Понятно, что наши футболисты при «стандартах» разбирают соперников персонально. Но в итоге Шкриньяр бил без сопротивления... Какой-то абсурд! Как так-то? Ты же должен внимательно следить за своим оппонентом. А спартаковец и армеец, помимо того что потеряли игроков, еще и друг друга успели обнять. Комичная ситуация.

Итогом мартовского мини-цикла отбора на ЧМ-2022 стали шесть очков, но я ожидал большего — как минимум семи. Кроме того, сборная не показала яркого футбола — за исключением, может быть, только первого тайма в Сочи. А в остальном не увидел страсти в глазах наших ребят. Что касается турнирных перспектив, то хорваты вряд ли отпустят первое место. Там все-таки сумасшедшая команда во главе с Модричем, которая просто оступилась в 1-м туре против словенцев. Но команда Далича все равно наверстает свое — пусть легко ей и не будет.

Нам же надо в первую очередь задуматься об усилении игры. Иначе не факт, что займем даже второе место. Предстоят же еще два матча с теми же хорватами, выезд в Словению. У тренерского штаба будет много работы. Пока, увы, не вижу перспектив для того, чтобы Россия финишировала первой.

Тем не менее стараюсь сохранять оптимизм, надеюсь и верю. И еще хочется, чтобы в сборной появлялись молодые — а то на одних Головине и Дзюбе долго не протянем. Тот же Головин в Сочи выглядел неубедительно. Возможно, это связано с повреждением, но факт остается фактом... Александру пора обрести стабильность, вести за собой команду, быть лидером.