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Россия и Хорватия обеспечили себе место в стыковых матчах отборочного турнира ЧМ-2022

11 октября, 23:49
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Сборная России обыграла команду Словении со счетом 2:1 в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

Сборная России гарантировала себе как минимум второе место в групповом этапе и участие в стыковых матчах отбора на чемпионат мира.

Сборная России набрала 19 очков и вышла на первое место в таблице группы, опережая команду Хорватии на два балла. Также россияне оторвались на 9 очков от команд Словакии и Словении, делящих 3-4-е места (по 10 баллов), и те уже не смогут обойти команду Валерия Карпина.

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Иван Шитик все материалы автора
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