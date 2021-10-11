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ЧМ-2022, отборочный турнир: положение в группе H после матчей Словения — Россия и Хорватия — Словакия

11 октября, 23:57
Сборная России вышла на первое место в группе. Фото Reuters
Сборная России вышла на первое место в группе. Фото Reuters
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В понедельник, 11 октября, сборная России в гостевом матче отборочного турнира ЧМ-2022 победила Словению (2:1).

В другой встрече группы H Хорватия и Словакия сыграли вничью (2:2) — благодаря этому результату Россия вышла на первое место в группе.

Группа H

И

В

Н

П

М

О

8

6

1

1

13-5

19

8

5

2

1

13-3

17

8

2

4

2

9-8

10

8

3

1

4

9-9

10

8

1

2

5

8-17

5

8

1

2

5

3-13

5

Оставшиеся матчи
11 ноября: Россия — Кипр, Мальта — Хорватия, Словакия — Словения.
14 ноября: Хорватия — Россия, Мальта — Словакия, Словения — Кипр.

На ЧМ попадает лучшая команда группы, а сборная, занявшая второе место, отправляется в стыковые игры. При равенстве очков ключевые критерии такие: разность голов; количество забитых мячей; результаты очных встреч.

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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в октябре 2021 года — Словакия, Словения, даты, время начала и результаты, новости, анонсы и обзоры