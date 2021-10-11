ЧМ-2022, отборочный турнир: положение в группе H после матчей Словения — Россия и Хорватия — Словакия
11 октября, 23:57
В понедельник, 11 октября, сборная России в гостевом матче отборочного турнира ЧМ-2022 победила Словению (2:1).
В другой встрече группы H Хорватия и Словакия сыграли вничью (2:2) — благодаря этому результату Россия вышла на первое место в группе.
|
Группа H
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
8
|
6
|
1
|
1
|
13-5
|
19
|
8
|
5
|
2
|
1
|
13-3
|
17
|
8
|
2
|
4
|
2
|
9-8
|
10
|
8
|
3
|
1
|
4
|
9-9
|
10
|
8
|
1
|
2
|
5
|
8-17
|
5
|
8
|
1
|
2
|
5
|
3-13
|
5
Оставшиеся матчи
11 ноября: Россия — Кипр, Мальта — Хорватия, Словакия — Словения.
14 ноября: Хорватия — Россия, Мальта — Словакия, Словения — Кипр.
На ЧМ попадает лучшая команда группы, а сборная, занявшая второе место, отправляется в стыковые игры. При равенстве очков ключевые критерии такие: разность голов; количество забитых мячей; результаты очных встреч.
Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в октябре 2021 года — Словакия, Словения, даты, время начала и результаты, новости, анонсы и обзоры
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