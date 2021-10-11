В понедельник, 11 октября, сборная России в гостевом матче отборочного турнира ЧМ-2022 победила Словению (2:1).

В другой встрече группы H Хорватия и Словакия сыграли вничью (2:2) — благодаря этому результату Россия вышла на первое место в группе.

Группа H И В Н П М О Россия 8 6 1 1 13-5 19 Хорватия 8 5 2 1 13-3 17 Словакия 8 2 4 2 9-8 10 Словения 8 3 1 4 9-9 10 Мальта 8 1 2 5 8-17 5 Кипр 8 1 2 5 3-13 5

Оставшиеся матчи

11 ноября: Россия — Кипр, Мальта — Хорватия, Словакия — Словения.

14 ноября: Хорватия — Россия, Мальта — Словакия, Словения — Кипр.

На ЧМ попадает лучшая команда группы, а сборная, занявшая второе место, отправляется в стыковые игры. При равенстве очков ключевые критерии такие: разность голов; количество забитых мячей; результаты очных встреч.