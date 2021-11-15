Карпин заявил, что у него нет конфликта с Дзюбой
Главный тренер сборной России Валерий Карпин сказал, что у него нет конфликта с Артемом Дзюбой. Специалист не вызвал форварда «Зенита» на матч отборочного турнира ЧМ-2022 с Кипром и Хорватией.
«Если бы я не хотел видеть его изначально — я бы просто с ним пообщался, съездил бы к нему в Питер и все, — цитирует Карпина Sport24. — И ни в каком списке его бы близко не было, как не было на сентябрьские матчи. Есть ли у меня конфликт с Дзюбой? Его и быть не может. Если я с ним не общаюсь, откуда у меня может быть конфликт?»
Россия уступила Хорватии (0:1) в матче отборочного турнира ЧМ-2022. Единственный мяч в свои ворота забил Федор Кудряшов. Российская команда заняла второе место в группе и сыграет в стыковых матчах.
Дополнительная информация:
https://sport24.ru/news/football/2021-11-15-rossiya-proigrala-khorvatii-01-popademli-na-chempionat-mira-intervyu-karpina-
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