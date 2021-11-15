«Надо спокойно проанализировать и подумать». Карпин может покинуть сборную России до стыковых матчей

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о продолжении работы с национальной командой.

— Хорошо было бы их подольше потренировать, но это невозможно. Я бы хотел, они бы тоже хотели. Об этом можно помечтать, но это нереально.

— Вы не увидели у футболистов попыток отработать то, что было на тренировках. Видел, что это задело вас.

— Не только это. Понятно, что задело. Мы это отрабатывали, мы об этом говорили, мы об этом договорились с футболистами в сентябре. И когда нужно было попытаться это сделать, мы не сделали

— Какое состояние сейчас? Хочется ли продолжить? Есть уверенность, что вы будете тренером?

— Не знаю. Думаю. Предположить, что все, могу. Говорю вам, что думаю над этим. Допустим, у меня есть любой контракт. Не говорю про сборную. Если я скажу, что не хочу больше, меня кто-то удержит силой?

— Какая ситуация с контрактом? Он автоматически продлен?

— Да.

— А у вас есть дедлайн по мысли?

— Неделя. Не знаю, мне надо отдохнуть, а потом спокойно проанализировать и подумать. Через неделю я скажу, что все хорошо, а в декабре скажу нет, допустим.

Если бы в сентябре мне сказали, что за два тура до конца сборная обеспечит стыки с отрывом 9 очков от третьего место, то отлично и я бы подписался.

— Неужели 90 минут эти могут все изменить?

— Дело не в этом. Разочаровала игра, а не результат. Не было попыток играть! И что дальше делать? В стыках будет еще больше давление. Под ним она может играть в футбол или только дубасить мяч вперед? — сказал Карпин в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу».

Действующее соглашение с Валерием Карпиным и его помощниками было заключено до конца 2021 года. Однако национальной команде не удалось выйти на ЧМ-2022 года, и до конца квалификации необходимо еще провести стыковые матчи. Они состоятся в 24 и 29 марта 2022 года.