Шевченко рассказал о главном достижении на посту тренера сборной Украины

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко сообщил о важном достижении на посту наставника национальной команды.

«В первую очередь я поблагодарю ребят, потому что эти пять лет провели на одном дыхании. Просто потрясающие впечатления, потрясающие моменты. Мы стали действительно одной семьей. Та атмосфера, которая была в сборной, результаты, которые были, болельщики, отношение их к команде, заряженность — это было самым главным вектором наших успехов, нашей интересной игры, потому что болельщики хотели от нас этого. Мы все хотели сделать болельщиков счастливыми. Думаю, что выход на Евро с первого места и выход в четвертьфинал — это приблизительно одинаковые ощущения, мы обязательно поговорим еще об этом. Вообще только приятные впечатления», — цитирует Шевченко сайт телеканалов «Футбол 1/Футбол 2».

Под руководством Шевченко сборная Украины вышла в 1/4 финала Евро-2020, показав лучший результат в своей истории. Свой пост специалист занимал с 2016 года.