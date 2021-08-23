Луческу оценил дебют Шкурина в киевском «Динамо»

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал дебют форварда Ильи Шкурина, арендованного у ЦСКА, в украинском клубе.

«Доволен тем, что дебютировали Шкурин и Антюх. Оба хорошо сыграли. Ребята помогли им влиться в коллектив и сыграть удачно. Шкурин ассистировал, забивал… Впрочем, сегодня я доволен всеми игроками.

Почему Шкурин так долго не дебютировал? Не так легко войти в новый коллектив, не так легко понять, как надо играть. Нужно время любому, в том числе и Шкурину. Чаще всего в матчах с нами команды защищаются большим количеством игроков. Шкурин — не тот, кто действует в ограниченных зонах, ему нужен простор. А «Десна» как раз атакует, при этом оставляя зоны.

То, что он забил, ещё не значит, что он полностью адаптировался к нашей игре, еще есть нюансы, связанные с его адаптацией», — цитирует Луческу официальный сайт клуба.

В случае выкупа контракта ЦСКА будет получать процент от последующих продаж игрока. Аренда игрока рассчитана на один сезон.