Главный тренер донецкого «Шахтера» Роберто Де Дзерби прокомментировал победу над «Черноморцем» (3:0).

«У нас нет футбольной злости, когда мы должны забивать больше. Но могу сказать точно, что, если останусь в «Шахтере» на несколько лет, я хочу поменять эту ситуацию. Забить много мячей и закрыть матч — это тоже знак менталитета. А если мы оставляем такие матчи открытыми для соперника, значит, менталитет еще не тот», — цитирует Де Дзерби пресс-служба клуба.

После 5 матчей в чемпионате Украины «Шахтер» с 12 очками возглавляет турнирную таблицу.