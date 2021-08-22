Де Дзерби — об игре «Шахтера»: «У нас нет футбольной злости, когда мы должны забивать больше»
Главный тренер донецкого «Шахтера» Роберто Де Дзерби прокомментировал победу над «Черноморцем» (3:0).
«У нас нет футбольной злости, когда мы должны забивать больше. Но могу сказать точно, что, если останусь в «Шахтере» на несколько лет, я хочу поменять эту ситуацию. Забить много мячей и закрыть матч — это тоже знак менталитета. А если мы оставляем такие матчи открытыми для соперника, значит, менталитет еще не тот», — цитирует Де Дзерби пресс-служба клуба.
После 5 матчей в чемпионате Украины «Шахтер» с 12 очками возглавляет турнирную таблицу.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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