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13 представителей «Карпат» заразились коронавирусом

12:32
Чемпионат Украины.
Чемпионат Украины.
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13 представителей львовских «Карпат» сдали положительный тест на коронавирус. Об этом заявил в своем Twitter украинский журналист Игорь Бурбас.

По его информации, таковы результаты первой серии тестов. Семь человек — футболисты первой команды. Результаты второй серии тестирования пока неизвестны, цифры могут увеличиться.

Также Бурбас указал, что «Карпаты» отправляются на карантин, а сезон может доиграть молодежный состав. Под большим вопросом проведение следующего матча чемпионата Украины с полтавской «Ворсклой».

Чемпионат Украины был возобновлен 30 июня после паузы, связанной с пандемией коронавируса.

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