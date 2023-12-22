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25 футболистов киевской «Оболони» получили повестку от военкомата

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Игрокам «Оболони» из Киева пришла групповая повестка от военкомата, сообщает «Российская газета». Документ с требованием явиться в комиссариат получили 25 футболистов.

Отмечается, что игроки клуба украинской премьер-лиги в это время отдыхали на горнолыжном курорте в Буковеле.

«Оболонь» с 14 очками занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Украины. Команда идет в зоне стыковых матчей. 11 декабря «Оболонь» на выезде проиграла киевскому «Динамо» (0:2).

Источник: Российская газета
ФК Оболонь
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