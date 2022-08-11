«Нет никаких сомнений, что Бензема выиграет «Золотой мяч». Анчелотти и его «Реал» забрали еще один трофей

Мадридский клуб завоевал Суперкубок УЕФА.

Победитель и рекордсмен Лиги чемпионов «Реал» после короткого межсезонья справился с победителем Лиги Европы «Айнтрахтом» в матче на Олимпийском стадионе в Хельсинки — 2:0 после голов Алабы и Бензема. С первых минут сыграл тот же состав, что и в финале Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

Бензема вывел «Реал» на поле в новой роли постоянного капитана, отличился с очередной передачи Винисиуса обошел по числу мячей за мадридцев Рауля — 324 против 323. Больше только у Криштиану Роналду — 450.

«Реал» выиграл Суперкубок УЕФА в пятый раз в 50-летней истории проведения этого матча (2002, 2014, 2016, 2017, 2022) и повторил рекорд «Барселоны» и «Милана».

Карло Анчелотти к своим уникальным достижениям (чемпионства во всех топ-5 лигах и четыре титула в Лиге чемпионов) добавил еще одно: итальянский тренер взял Суперкубок в четвертый раз, по два трофея с «Миланом» (2003, 2007) и «Реалом» (2014, 2022). Три Суперкубка — у Хосепа Гвардиолы.

Бензема выиграл 23-й трофей с «Реалом», обошел Серхио Рамоса (22) и сравнялся с Франсиско Хенто. Рекорд — у Марсело (25), который покинул клуб после финала Лиги чемпионов.

Карло Анчелотти со своими футболистами. Фото Reuters

«Победы помогают сохранять мотивацию»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти оценил значение победы на старте сезона:

«Это была непростая игра. Они были близки, но мы забили и затем контролировали ситуацию. В начале сезона нельзя ожидать, что ты будешь в лучшей форме. Но мы выиграли, и это хороший старт. Победы помогают сохранять мотивацию и хорошую атмосферу. Думаю, это может помочь нам прибавить в игре и добиться лучших результатов».

О Бензема итальянский тренер сказал:

«Он очень важный игрок, лидер команды. Мы здесь во много благодаря его заслугам. Он забил много голов, хорошо завершил предыдущий сезон и теперь претендует на «Золотой мяч». Думаю, ни у кого нет никаких сомнений, что он его выиграет».

«Не можем выигрывать всё всю жизнь, но будем стремиться»

Президент «Реала» Флорентино Перес сказал о команде, тренере и возможном усилении:

«У нас был хороший сезон, и этот Суперкубок нас очень вдохновляет. Сначала нужно дойти до финала, а затем выиграть его. У нас отличная команда, и она хорошо сделала свою работу. Анчелотти очень хорошо управляет этой командой, это важная часть успеха. Мы начинаем новый сезон с большим энтузиазмом. В этом году все действительно сложилось для нас хорошо, но нужно продолжать работать, каждый день идти вперед. У Анчелотти есть эта команда, сейчас мы не рассматриваем ничего другого».

Босс мадридцев уверен, что Бензема результативно проведет год:

«Думаю, у него не будет сбоев, но, если что, посмотрите на всех наших игроков линии атаки, они смогут сделать это почти незаметным. «Золотой мяч»? По-моему, он уже заслужил его год назад, а в этом — еще больше».

Перес также ответил на вопрос о величии и сравнении с Сантьяго Бернабеу:

«У Сантьяго Бернабеу другая история, он создатель этого «Реала», это не измеряется только титулами. Я всего лишь пытаюсь соответствовать тому, что он сделал. Всякий раз, когда выигрываешь, это что-то особенное. Но я не думаю, что это заслуживает сравнения».

О команде, которую собирает «Барселона» президент «Реала» сказал:

«Барса»... Бывают сезоны, когда все мы играем лучше или хуже, но «Барса» — одна из самых важных организаций в мире вместе с Мадридом. Она должна вернуться к тому, чем является, и это будет хорошо для всех, для всего мирового футбола. Мы не можем выигрывать всё всю жизнь, но будем работать и стремиться продолжать радовать наших болельщиков".

Каземиро. Фото Reuters

«Эта эмблема заставляет тебя всегда выигрывать»

Полузащитник Каземиро своей скидкой создал гол Алабы и был признан самым ценным игроком матча, а затем сказал о ментальности «Реала»:

«Важно было начать сезон успешно. Мы заслужили свои титулы в прошлом сезоне, теперь начали этот с еще одного трофея. Мадрид всегда фаворит. Эта эмблема на груди заставляет тебя всегда выкладываться на полную и выигрывать. В футболе ты можешь победить или потерпеть поражение, но неизменно то, что требуется действовать самоотверженно. Мадрид живет победами и титулами».

На вопрос о лучшем составе бразилец заметил:

«В прошлом году у нас были качественные игроки, в этом пришли те, кто будут вносить большой вклад. Каждый может сделать свои выводы. Этот клуб живет под давлением и хочет побеждать, мы привыкли к этому».

Отдельно слова про Бензема с упоминанием Криштиану Роналду по его испанскому прозвищу:

«В предыдущие годы у нас был Bicho, который забивал 50 мячей, и все уделяли меньше внимания Кариму. Но он совсем не изменился, всегда был лучшей девяткой в мире, а теперь просто сделал шаг вперед в плане результативности. Понятно, кто выиграет «Золотой мяч». К нему никто не приблизится».

Тибо Куртуа (справа) и Кевин Трапп. Фото Reuters

«Когда Мадрид играет в финале, обычно он побеждает»

Вратарь Тибо Куртуа снова несколько раз по-настоящему выручил и провел четвертый подряд финал на ноль:

«В первом тайме были два или три важных момента, особенно у Камады, мне удалось отразить эти удары. Мы провели очень цельный матч, снова сыграли в финале на ноль. Когда Мадрид играет в финале, обычно он побеждает. Вот почему это величайший клуб».

О непростой части сезона перед финальным турниром чемпионата мира-2022 в Катаре бельгийский голкипер добавил:

«В новом сезоне все матчи группы Лиги чемпионов пройдут за два месяца, нужно быть готовыми к этому и быть в порядке. Сентябрь и октябрь очень важны, нужно хорошо сыграть за клуб в лиге и ЛЧ, а потом отправиться на чемпионат мира в хорошем настроении».

Дани Карвахаль (№2) и Карло Анчелотти. Фото Reuters

«Мечтаем о шести титулах»

Защитник Дани Карвахаль отметил прежнее желание команды побеждать:

«Мы провели хорошую игру, такое начало придает сил на весь год. Вернулись из отпуска — и многое в нашей игре и стремлении побеждать осталось прежним, думаю, сегодня это было видно на поле».

Испанец подчеркнул мысль, что «Реал» в этом сезоне может собрать шесть трофеев:

«Понятно, что когда ты добиваешься успеха, сложно повторить его, но мы будем снова бороться за все трофеи, как и каждый год. «Барселона», «Атлетико» и «Севилья» будут усложнять нам жизнь в лиге, но мы будем идти матч за матчем и мечтаем о шести титулах. Один мы выиграли, осталось пять».