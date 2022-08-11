«Нет никаких сомнений, что Бензема выиграет «Золотой мяч». Анчелотти и его «Реал» забрали еще один трофей
Победитель и рекордсмен Лиги чемпионов «Реал» после короткого межсезонья справился с победителем Лиги Европы «Айнтрахтом» в матче на Олимпийском стадионе в Хельсинки — 2:0 после голов Алабы и Бензема. С первых минут сыграл тот же состав, что и в финале Лиги чемпионов с «Ливерпулем».
Бензема вывел «Реал» на поле в новой роли постоянного капитана, отличился с очередной передачи Винисиуса обошел по числу мячей за мадридцев Рауля — 324 против 323. Больше только у Криштиану Роналду — 450.
«Реал» выиграл Суперкубок УЕФА в пятый раз в 50-летней истории проведения этого матча (2002, 2014, 2016, 2017, 2022) и повторил рекорд «Барселоны» и «Милана».
Карло Анчелотти к своим уникальным достижениям (чемпионства во всех топ-5 лигах и четыре титула в Лиге чемпионов) добавил еще одно: итальянский тренер взял Суперкубок в четвертый раз, по два трофея с «Миланом» (2003, 2007) и «Реалом» (2014, 2022). Три Суперкубка — у Хосепа Гвардиолы.
Бензема выиграл 23-й трофей с «Реалом», обошел Серхио Рамоса (22) и сравнялся с Франсиско Хенто. Рекорд — у Марсело (25), который покинул клуб после финала Лиги чемпионов.
«Победы помогают сохранять мотивацию»
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти оценил значение победы на старте сезона:
«Это была непростая игра. Они были близки, но мы забили и затем контролировали ситуацию. В начале сезона нельзя ожидать, что ты будешь в лучшей форме. Но мы выиграли, и это хороший старт. Победы помогают сохранять мотивацию и хорошую атмосферу. Думаю, это может помочь нам прибавить в игре и добиться лучших результатов».
О Бензема итальянский тренер сказал:
«Он очень важный игрок, лидер команды. Мы здесь во много благодаря его заслугам. Он забил много голов, хорошо завершил предыдущий сезон и теперь претендует на «Золотой мяч». Думаю, ни у кого нет никаких сомнений, что он его выиграет».
«Не можем выигрывать всё всю жизнь, но будем стремиться»
Президент «Реала» Флорентино Перес сказал о команде, тренере и возможном усилении:
«У нас был хороший сезон, и этот Суперкубок нас очень вдохновляет. Сначала нужно дойти до финала, а затем выиграть его. У нас отличная команда, и она хорошо сделала свою работу. Анчелотти очень хорошо управляет этой командой, это важная часть успеха. Мы начинаем новый сезон с большим энтузиазмом. В этом году все действительно сложилось для нас хорошо, но нужно продолжать работать, каждый день идти вперед. У Анчелотти есть эта команда, сейчас мы не рассматриваем ничего другого».
Босс мадридцев уверен, что Бензема результативно проведет год:
«Думаю, у него не будет сбоев, но, если что, посмотрите на всех наших игроков линии атаки, они смогут сделать это почти незаметным. «Золотой мяч»? По-моему, он уже заслужил его год назад, а в этом — еще больше».
Перес также ответил на вопрос о величии и сравнении с Сантьяго Бернабеу:
«У Сантьяго Бернабеу другая история, он создатель этого «Реала», это не измеряется только титулами. Я всего лишь пытаюсь соответствовать тому, что он сделал. Всякий раз, когда выигрываешь, это что-то особенное. Но я не думаю, что это заслуживает сравнения».
О команде, которую собирает «Барселона» президент «Реала» сказал:
«Барса»... Бывают сезоны, когда все мы играем лучше или хуже, но «Барса» — одна из самых важных организаций в мире вместе с Мадридом. Она должна вернуться к тому, чем является, и это будет хорошо для всех, для всего мирового футбола. Мы не можем выигрывать всё всю жизнь, но будем работать и стремиться продолжать радовать наших болельщиков".
«Эта эмблема заставляет тебя всегда выигрывать»
Полузащитник Каземиро своей скидкой создал гол Алабы и был признан самым ценным игроком матча, а затем сказал о ментальности «Реала»:
«Важно было начать сезон успешно. Мы заслужили свои титулы в прошлом сезоне, теперь начали этот с еще одного трофея. Мадрид всегда фаворит. Эта эмблема на груди заставляет тебя всегда выкладываться на полную и выигрывать. В футболе ты можешь победить или потерпеть поражение, но неизменно то, что требуется действовать самоотверженно. Мадрид живет победами и титулами».
На вопрос о лучшем составе бразилец заметил:
«В прошлом году у нас были качественные игроки, в этом пришли те, кто будут вносить большой вклад. Каждый может сделать свои выводы. Этот клуб живет под давлением и хочет побеждать, мы привыкли к этому».
Отдельно слова про Бензема с упоминанием Криштиану Роналду по его испанскому прозвищу:
«В предыдущие годы у нас был Bicho, который забивал 50 мячей, и все уделяли меньше внимания Кариму. Но он совсем не изменился, всегда был лучшей девяткой в мире, а теперь просто сделал шаг вперед в плане результативности. Понятно, кто выиграет «Золотой мяч». К нему никто не приблизится».
«Когда Мадрид играет в финале, обычно он побеждает»
Вратарь Тибо Куртуа снова несколько раз по-настоящему выручил и провел четвертый подряд финал на ноль:
«В первом тайме были два или три важных момента, особенно у Камады, мне удалось отразить эти удары. Мы провели очень цельный матч, снова сыграли в финале на ноль. Когда Мадрид играет в финале, обычно он побеждает. Вот почему это величайший клуб».
О непростой части сезона перед финальным турниром чемпионата мира-2022 в Катаре бельгийский голкипер добавил:
«В новом сезоне все матчи группы Лиги чемпионов пройдут за два месяца, нужно быть готовыми к этому и быть в порядке. Сентябрь и октябрь очень важны, нужно хорошо сыграть за клуб в лиге и ЛЧ, а потом отправиться на чемпионат мира в хорошем настроении».
«Мечтаем о шести титулах»
Защитник Дани Карвахаль отметил прежнее желание команды побеждать:
«Мы провели хорошую игру, такое начало придает сил на весь год. Вернулись из отпуска — и многое в нашей игре и стремлении побеждать осталось прежним, думаю, сегодня это было видно на поле».
Испанец подчеркнул мысль, что «Реал» в этом сезоне может собрать шесть трофеев:
«Понятно, что когда ты добиваешься успеха, сложно повторить его, но мы будем снова бороться за все трофеи, как и каждый год. «Барселона», «Атлетико» и «Севилья» будут усложнять нам жизнь в лиге, но мы будем идти матч за матчем и мечтаем о шести титулах. Один мы выиграли, осталось пять».