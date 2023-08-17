Гвардиола не отпустит Палмера в аренду в другой клуб

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после победы над «Севильей» в матче за Суперкубок УЕФА исключил возможность аренды полузащитника Коула Палмера. 21-летний англичанин забил единственный мяч английской команды в основное время.

«Палмер хотел уйти, но теперь я не знаю, что произойдет. Я не думаю, что аренда будет. Он собирается остаться. У него есть характер. Нелегко играть против таких защитников, как, например, Акунья. Это непросто, это финал. Он молодой игрок и играл очень, забив фантастический гол», — приводит Manchester Evening News слова Гвардиолы.?

В основное время команды забили по голу — 1:1. В серии пенальти точнее оказались игроки «Сити» — 5:4.