С Мбаппе и Холанном «Реал» мог стать непобедимым, но пока хватает магии Бензема. Мадрид хочет взять все трофеи сезона

«Реал» открыл сезон завоеванием очередного титула.

Один француз вместо двух

На фоне «Барселоны» с ее бесконечными скандалами и борьбой с финансовым кризисом «Реал» даже как-то скучен. По большому счету мадридцы могли взорвать информационное пространство только один раз, но так и не подписали контракт с Кильяном Мбаппе.

Тогда было много эмоций, и президент «Королевского клуба» Флорентино Перес после победы в Лиге чемпионов отрубил: «Эта ситуация уже забыта. «Реал» провел идеальный сезон. Сейчас Мбаппе не существует — это праздник «Реала».

Близкие к клубу инсайдеры даже утверждали, что до окружения французского форварда, которое сыграло весомую роль в продлении соглашения с «ПСЖ», довели информацию: в дальнейшем — при любом руководстве — двери «Реала» для игрока закрыты навсегда. Однако время лечит, и постепенно градус выступлений Переса снизился.

Мадридский босс снисходительно называл Мбаппе бедным мальчиком, который, наверное, уже жалеет о своем решении. Тонко уколол маму игрока, вспомнив про детскую мечту ее сына о «Реале». Рассказал о давлении, которое оказывали на Кильяна катарские владельцы и президент Франции Эмманюэль Макрон.

И, наконец, Перес сказал главное: «Не считаю, что Мбаппе предал меня. Я никогда не говорил, что между Кильяном и «Реалом» все кончено. За три года многое может измениться. «Реал» всегда будет открыт для футболистов, которые понимают — никто не может быть важнее клуба».

Возможно, невольно Перес сделал отсылку к трансферу Орельена Тшуамени. Экс-полузащитника «Монако» тоже зазывали в Париж, где ему предлагали более выгодный контракт, а в сборной с ним беседовал Мбаппе. Тем не менее Тшуамени сразу обозначил свою позицию — он хочет играть именно в «Реале». Так что и бывшему клубу пришлось учитывать мнение футболиста.

Карим Бензема празднует забитый мяч. Фото Reuters

Новый волшебный треугольник

Подписав Тшуамени, в Мадриде сформировали прообраз новой версии волшебного треугольника в центре полузащиты. Каземиру, Тони Кроос и продливший соглашение с клубом еще на год Лука Модрич по-прежнему великолепны. В победном Суперкубке УЕФА мы это в очередной раз увидели. Однако смена в лице 22-летнего Тшуамени, 24-летнего Федерико Вальверде и 19-летнего Эдуара Камавинги уже на подходе.

И это продуманная стратегия «Реала», который начал готовиться к смене поколений загодя. На каком-то этапе сливочные принялись скупать бразильские таланты, и что мы видим? У Мадрида есть фантастический Винисиус Жуниор и возмужавший Родригу, который превратился в палочку-выручалочку в победном плей-офф Лиги чемпионов. Они дозревали до этого статуса несколько сезонов, и даже не верится, что Вини в июле исполнилось всего 22 года, а его соотечественник на год моложе.

Точно так же на новый уровень выведут и трио Вальверде — Камавинга — Тшуамени. Хотя гарантий тут быть не может, и бразилец Рейниер не сказать чтобы раскрылся за время аренды в дортмундской «Боруссии». А на Луку Йовича, которого три года назад покупали в «Айнтрахте» за 60 миллионов евро, и вовсе махнули рукой, отпустив бесплатно в «Фиорентину».

Надежда лишь на то, что серб во Флоренции пойдет по стопам своего соотечественника Душана Влаховича. Если «фиалки» продадут Йовича в течение двух лет, «Реал» получит половину суммы трансфера. И как минимум сэкономит в ближайшие три года 30 миллионов на зарплате игрока. Что, как показывает дурной пример «Барселоны», актуально при существующем в ла лиге потолке зарплат.

Карим Бензема с трофеем. Фото Global Look Press

Холанн — запасной

В Мадриде с этой проблемой после пандемийных потерь справились невероятно эффективно. Настолько, что после падения индивидуального потолка — с 641 до 473 миллионов евро два года назад — перед прошлым сезоном «Реал» получил право тратить на зарплаты 739 миллионов. Свежие данные ла лига пока не публиковала, но очевидно, что после расставания с Гаретом Бэйлом, Марселу, Иско и Йовичем, а также продажи скитавшихся по арендам Борхи Майораля и Такефусы Кубо сложностей у клуба не предвидится.

Разве что у Карима Бензема по-прежнему нет достойного сменщика. Но француз настолько хорош, что Перес взорвал новостные ленты фразой об Эрлинге Холанне. Назвав норвежца фантастическим игроком, президент заявил: «У нас есть Бензема, и мы не можем брать Холанна, чтобы он сидел на скамейке запасных».

При удобном случае Пересу это обязательно припомнят, как Леониду Федуну бесконечно напоминают про «сбитого летчика» Валерия Карпина. Да и идея с Эденом Азаром в роли «ложной девятки» в те дни, когда Бензема отдыхает или травмирован, сомнительна. Это в обороне можно позволить себе роскошь оставить в запасе Антонио Рюдигера, тогда как без французского капитана проседают качество и эффективность.

Только победителей не судят, а как заявил накануне европейского Суперкубка Карло Анчелотти, его команда собирается бороться за шесть трофеев. Тренер признает, что будет очень сложно, но первая задача выполнена. Осталось еще пять. А «Барселона» с ее невероятными трансферами и амбициями — это не только конкурент. Она раздражитель, который лишь усиливает желание «Реала» снова показать, кто является королем испанского футбола.