«Барселона» снова на грани катастрофы. Великий клуб превращается в финансовую пирамиду

У каталонского клуба уже привычные проблемы.

Экономические рычаги

Второй год подряд перед стартом испанского чемпионата почти все внимание концентрируется на «Барселоне» и чудесах финансовой эквилибристики каталонского клуба. И все ради регистрации контрактов новичков, так как ла лига из-за хронических проблем с соблюдением потолка зарплат и введенных из-за этого штрафных санкций держит сине-гранатовых в ежовых рукавицах. Сейчас «Барселоне» не дают заявить не только новобранцев, но и подписавших новые соглашения Сержи Роберто и Усмана Дембеле.

Помнится, зимой — во время первого этапа громкой трансферной кампании — в ход шли удивительные трюки. Каталонцы договаривались с «Манчестер Сити» о переносе на лето первых выплат за переход Феррана Торреса, оформляли минимальные зарплаты для Дани Алвеса и Пьера-Эмерика Обамеянга, а также продлевали контракт с Самюэлем Юмтити с единственной целью — растянуть срок выплат по текущему соглашению давно ненужного игрока.

Сейчас в ход пошли так называемые экономические рычаги. Все началось с продажи части телевизионных прав на матчи чемпионата Испании на ближайшие 25 лет. При этом клуб создал с инвестиционным фондом Sixth Street совместное предприятие и внес часть суммы в размере 150 миллионов евро, однако ла лига не учла их в качестве средств, которые могут использоваться для поднятия потолка зарплат. Так что придется задействовать рычаг под номером четыре — продажу 49 процентов прав на Barca Studios, половина из которых уже реализована в начале августа.

Жоан Лапорта. Фото Global Look Press

Президент клуба Жоан Лапорта, конечно, надеется, что этого удастся избежать, уговорив лигу вписать в доходы те самые 150 миллионов. Но точно так же прошлым летом он рассчитывал на особое отношение к Лионелю Месси, и все помнят, чем закончилась та история. Хотя есть и более простые, на первый взгляд, рецепты финансового оздоровления, только там присутствует человеческий фактор, а люди, как известно, все разные.

Например, форвард Мартин Брэйтуэйт довел руководство до бешенства, так как не нашел себе команду и отказывается разрывать контракт на приемлемых для «Барсы» условиях, требуя солидную компенсацию. Понять датчанина можно, ведь это не он вписывал в договор сумму своей зарплаты, и отказываться от денег глупо. С другой стороны, сложно понять футболиста, который точно знает, что целый год не будет играть, он просто вычеркнет этот период из своей карьеры.

Кто-то более сговорчив, как Рики Пуч, отправившийся в «Лос-Анджелес Гэлакси» бесплатно, или голкипер Нету, перед переходом в «Борнмут» получивший статус свободного агента. Бесплатно ушел в «Сельту» и Оскар Мингеса, хотя «Барселона» прописала в соглашении первоочередное право выкупа своего воспитанника и 50 процентов прав на случай, если галисийцы его продадут. А Мемфис Депай не против разрыва соглашения, но только в случае перехода в топ-клуб, и сейчас голландец ждет решения «Ювентуса». Если все получится, это будет означать, что «Барсе» не придется расставаться еще и с Обамеянгом.

Фактор де Йонга

Самая сложная и запутанная ситуация с Френки де Йонгом, которого так и не смог уговорить перейти в «МЮ» Эрик тен Хаг. У полузащитника есть варианты с «Челси» и «ПСЖ», но пока все перевешивает желание остаться в «Барселоне», в которую голландец влюблен с детства.

«Френки — наш игрок, и он хочет остаться. С ним у нас очень мощная полузащита. У него есть предложения, но мы хотим, чтобы он остался», — заявил на днях Лапорта.

Более витиеватым получился комментарий главного тренера Хави, который заметил: «Не знаю, что будет с де Йонгом. До 31 августа может случиться всякое. Он знает, что я думаю и в чем нуждается клуб. И конечно, я на него рассчитываю, ведь он отличный игрок».

По сути, камнем преткновения остается зарплата голландца, который является самым высокооплачиваемым игроком «Барсы». Клубу нужно, чтобы де Йонг пошел на очередное сокращение (чуть ли не вдвое), хотя ему и так должны порядка 20 миллионов евро. И эта сумма — еще одно из препятствий для трансфера, так как футболист хочет получить все долги единовременно, а не частями, как предлагают каталонцы.

Френки де Йонг. Фото Global Look Press

На этот счет есть даже криминальная версия, которую приводит The Athletic. По данным издания, прежнее руководство нарушило закон, когда подписывало новые соглашения с группой игроков, в которую входил де Йонг. «Барса» даже грозит аннулированием договора после судебного разбирательства, что, кстати, ждет осенью Неймара и бывших руководителей клуба. Только менеджмент Жозепа Бартомеу делал практически то же самое, что сейчас проворачивает Лапорта.

В 2020-м клуб продлил контракт с де Йонгом на два года, а он пошел на снижение зарплаты на ближайшие два сезона. И в чем тут принципиальное отличие от истории с Юмтити, кроме того что голландцу на протяжении четырех лет придется платить больше, чем раньше? Ему же серьезно недоплачивали. И, в принципе, это напоминает о том, что ветераны — Жерар Пике, Жорди Альба, Сержи Роберто и Марк-Андре Тер Штеген — в период пандемии ковида тоже шли «Барсе» навстречу, но не занимались благотворительностью.

Жерар Пике. Фото Global Look Press

Их сокращения зарплат — временные, и отложенные выплаты никто не отменял. Еще зимой в публичном пространстве фигурировали долги перед игроками на 389 миллионов евро, причем 52 из них приходятся на долю Месси. Сейчас главных патриотов снова уговаривают ужаться, и они вроде бы согласны. Например, по информации каталонского издания Sport, Пике готов аннулировать свой контракт, подписанный в октябре 2020-го, по которому должен был заработать 28 миллионов евро.

Но если кто-то думает, что это остановит аттракцион неслыханной щедрости, то это большое заблуждение. Роберт Левандовски, Рафинья, Андреас Кристенсен, Франк Кессье и Жюль Кунде не последние новички. Как заверил Лапорта, на «Камп Ноу» ждут еще одного игрока, которым, скорее всего, станет Маркос Алонсо из «Челси». Причем его покупка никак не связана с возможной продажей де Йонга в Лондон. А если Френки все-таки продадут, вырученные средства пойдут на Бернарду Силву.

Это, конечно, круто, но не лопнет ли через несколько лет все больше напоминающий финансовую пирамиду сине-гранатовый мыльный пузырь? Впрочем, «Барса» слишком значимый бренд, чтобы рухнуть, а у следующего президента в случае неблагоприятного развития событий есть рецепт Лапорты — все валить на предшественника.