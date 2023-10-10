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Азар объявил о завершении карьеры

Ана Горшкова
Корреспондент
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Эден Азар.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Экс-полузащитник «Реала» и «Челси» Эден Азар в своих соцсетях объявил о завершении карьеры.

«Нужно уметь остановиться в нужный момент. После 16 лет карьеры и более 700 сыгранных матчей я решил завершить свою профессиональную карьеру футболиста. Я смог реализовать свое желание, играть и развлекаться на спортивных площадках Европы и мира.

На протяжении своей карьеры я встречался с выдающимися людьми, директорами, тренерами, коучами, и я хотел бы особо поблагодарить клубы, за которые я играл: «Лилль», «Челси» и «Реал»; и, конечно же, поблагодарить сборную Бельгии. Огромное спасибо вам, мои поклонники, за то, что вы поддерживаете меня на протяжении всех этих лет, за ваши ободрения в каждой стране, где я выступал. Настало время насладиться своими успехами и пережить новые впечатления», — написал Азар.

32-летний бельгиец с «Лиллем» выиграл чемпионат Франции и Кубок Франции, с «Челси» он становился двукратным чемпионом Англии и Лиги Европы, обладателем Кубка Англии и Кубка Футбольной лиги.

В составе «Реала» Азар два раза выигрывал чемпионат Испании и Суперкубок страны, по разу Лигу чемпионов, Кубок Испании и Суперкубок УЕФА. Всего за карьеру вингер сыграл за клубы 623 матча, забил 167 голов и отдал 157 результативных передач.

В составе сборной Бельгии Азар становился бронзовым призером чемпионата мира-2018. Он провел за национальную команду 126 матчей, забил 33 гола и сделал 36 голевых передач.

Эден Азар
Футбол
Сборная Бельгии по футболу
ФК Лилль
ФК Реал
ФК Челси
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 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
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 Урал 11 4 4 3 12-14 16
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 Рубин 11 3 3 5 11-20 12
11
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 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
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