21-летний Коул Палмер стал вторым самым молодым автором гола в Суперкубке УЕФА

Полузащитник «Манчестер Сити» Коул Палмер забил единственный гол «горожан» в основное время матча с «Севильей» за Суперкубок УЕФА (1:1, пен 5:4). Хавбек был признан лучшим игроком встречи.

Таким образом, хавбек в возрасте 21 года и 102 дней стал вторым самым молодым автором гола в матче за трофей с 2006 года, когда стала собираться подобная статистика.

Палмер уступает лишь экс-игрока «Реала», а ныне хавбеку «ПСЖ» Марко Асенсио, который забил в Суперкубке УЕФА в 2016-м году в возрасте 20 лет и 201 дня.

В тройку входит экс-вингер «Барселоны» Педро, отметившийся голом в 2009 году в возрасте 22 лет и 31 дня.