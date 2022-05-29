«Бронируйте отели в Стамбуле». Куртуа, Анчелотти и Клопп после финала Лиги чемпионов
«Реал» победил «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов на «Стад де Франс» в Париже и в 14-й раз завоевал Кубок европейских чемпионов.
Мадридцы забрали трофей после единственного попадания в створ — Винисиус забил после удара-прострела Вальверде на 59-й минуте.
Лучшим игроком матча стал сделавший несколько топ-спасений Куртуа — красные превзошли его команду по ударам 23-3 и попаданиям в створ 9-1, но Мане и Салах не смогли пробить вратаря.
«Реал» выиграл 14 финалов Лиги чемпионов из 17, «Ливерпуль» — 6 из 10. Английский клуб упустил шанс оторваться по числу титулов от «Баварии» (6, 11 финалов) и сравняться с «Миланом» (7, 11).
Мадридцы непобедимы в восьми подряд решающих матчах Лиги чемпионов после поражения от красных на «Парк де Пренс» в Париже в 1981 году. Успешная серия началась в 1998-м, а между двумя титулами с Анчелотти испанская команда собрала уникальные три победы подряд с Зинедином Зиданом. Третья — против красных в 2018 году.
Куртуа
Вратарь «Реала» стал самым ценным игроком финала и здорово провел весь турнир. У бельгийца теперь два рекорда по сейвам: 59 спасений за всю лигочемпионскую кампанию и девять в парижской игре.
— Вчера на пресс-конференции сказал: когда Мадрид играет в финалах, он побеждает. И я сейчас на правильной стороне в истории, — сказал Куртуа после финала BT Sport. — Видел много твитов в свой адрес, что сегодня я буду уничтожен. Но все было наоборот.
Сегодня мне нужно было выиграть финал для моей карьеры, после всей тяжелой работы, вызвать уважение к своему имени, поскольку не думаю, что меня достаточно уважали, особенно в Англии. Я видел много критики даже после отличного сезона.
Я действительно горжусь командой. Мы вцепились в игру, а когда я был нужен, помогал. Мы победили лучшие клубы мира. «Сити» и «Ливерпуль» были невероятны в этом сезоне, они боролись до конца в премьер-лиге. «Ливерпуль» взял два кубка, он очень силен.
Мы сыграли отличный матч. У нас был один шанс, и мы его реализовали.
«Мы снова показали, что Мадрид — короли Европы»
30-летний Куртуа долго ждал шанса и выиграл Лигу чемпионов со второй попытки. Экс-вратарь «Челси» и «Атлетико» закрыл историю с поражением в финале-2014: вместе с «матрасниками» он уступил «Реалу» в драматичной развязке и не помешал команде Анчелотти принести 10-й кубок своему клубу.
— Это невероятно. Моя мечта сбылась, — сказал Куртуа, которого цитирует УЕФА. — Я потратил много лет и многим жертвовал, это был единственный недостающий трофей. Я один раз играл в финале раньше — и потерпел поражение, так что определенно хотел снова выйти в финал и победить, и сделать это сегодня так — у меня просто нет слов.
У нас было огромное желание победить. Желание — это то, что действительно может все решить в такой день. Это как сказать: «Сегодня мой день. Сегодня я собираюсь выиграть Лигу чемпионов. Я не проиграю». И видеть, как такое сбывается, просто невероятно.
Мы снова показали, что Мадрид — короли Европы.
Когда делаешь первый сейв, ты концентрируешься. Я отразил удар Мане, потом Салаха. Сегодня никто не мог помешать моему желанию выиграть Лигу чемпионов.
Думаю, самым важным был сейв на Мане. Это было сложно, я использовал каждый сантиметр из своих двух метров, потом быстро развернулся для подбора. И еще, если быть честным, действительно не могу поверить, как я отразил удар Салаха.
У меня есть друзья, которые болеют за «Ливерпуль». И они говорили мне, что сегодня я буду унижен. Но этого не произошло. Я действительно почувствовал после первого сейва, что сегодня никто мне не забьет. Я был полон решимости выиграть Лигу чемпионов с «Реалом», что и случилось. Эта победа много значит для всех нас и для меня лично. Прошло восемь лет с моего последнего финала, который я проиграл. Когда ты проигрываешь финал, ценишь победу еще больше.
Это один из лучших моментов моей карьеры. Я выиграл достаточно значимых трофеев с разными клубами, здесь тоже, но это мечта — победить в Лиге чемпионов с мадридским «Реалом». Это лучшее чувство в жизни наряду с рождением моих детей. Я очень горжусь тем, что выиграл свою первую Лигу чемпионов. Это прекрасно — выиграть первую, но я хочу вторую, третью, четвертую.
И я извиняюсь перед своим братом. У него свадьба завтра, но я ее пропущу!
Анчелотти
Главный тренер «Реала» провел сверхуспешный сезон после возвращения в Мадрид. Он стал уникальным тренером в истории с чемпионствами в топ-5 лиг Европы и теперь первым выиграл Лигу чемпионов в четвертый раз.
Анчелотти по два раза привел к кубку европейских чемпионов «Милан» (2003, 2007) и «Реал» (2014, 2022), еще два трофея у него в качестве игрока миланцев (1989, 1990). Среди тренеров итальянец оторвался от Боба Пейсли («Ливерпуль», 1977, 1978, 1981) и Зидана («Реал», 2016, 2017, 2018).
— Не могу поверить в это, — сказал Анчелотти после финала BT Sport. — Мы провели фантастический сезон. Мы очень хорошо выступили. Это была трудная игра, мы много страдали и терпели, особенно в первом тайме. И в конце концов, как думаю, мы заслужили победу в турнире.
Мы очень счастливы. Что я могу сказать? Больше и говорить нечего.
Я рекордсмен. Мне посчастливилось прийти сюда в прошлом году и провести фантастический сезон. Фантастический клуб, очень хорошая команда с большим мастерством и характером.
Сезон был просто топ. Думаю, мы прошли через действительно трудные игры. Болельщики очень помогли нам в последнем матче. Они помогли нам сегодня. Мы счастливы, они счастливы.
Про игру Куртуа итальянец сказал отдельно:
— Вау! Невероятно. Не могу в это поверить. Сказал Тибо перед матчем: «Я довел тебя до финала, теперь твое время выиграть его». Что он и сделал.
«Легче выиграть Лигу чемпионов с Мадридом, чем с другой командой»
Команда Анчелотти в этой Лиге чемпионов выиграла пять матчей в группе и уступила «Шерифу» в Мадриде. В плей-офф «Реал» прошел «ПСЖ», «Челси» и «Манчестер Сити» — и на каждой стадии в ответных матчах Бензема и компания делали эффектные, невероятные возвращения.
— Этот титул был самым трудным из мною выигранных, — сказал Анчелотти, которого цитирует УЕФА. — Команда боролась, но никто не верил, что мы можем выиграть. Мы создали хорошую атмосферу. Думаю, мы заслужили победу в турнире. Мы страдали, но никогда не сдавались. И мы хорошо прошли эту игру. Ключевым было не дать их атакующей тройке пространства у нас сзади. Мы заслуженно победили отличную команду, которая проиграла не так много матчей в этом сезоне.
Легче было выиграть Лигу чемпионов с Мадридом, чем с другом командой! На это много причин. Болельщики особенные, клуб — особенный. Я счастлив как никогда. Я вернулся в Мадрид, и мы провели захватывающий сезон. У нас хорошая атмосфера в раздевалке. Непросто иметь такое настроение, иногда очень тяжело, но эту команду легко тренировать.
Возвращение в Мадрид получилось очень успешным. Но я не думаю о завоеванных трофеях, я просто думаю о том, сколько радости мы принесли болельщикам — вот что подстегивает нас.
Это был невероятный сезон. По-другому его не описать. Я оптимист, но даже не мечтал выиграть Суперкубок Испании, лигу и Лигу чемпионов в этом году.
В матчах с «ПСЖ», «Челси» и «Ман Сити» было много сомнений. Сегодня игра была сложной, но камбэка не потребовалось. Игроки никогда, ни минуты не сомневались в том, что они победят. В моменты, когда мы страдали в первом тайме, играли с контролем, очень хорошо тактически. «Ливерпуль» нанес много ударов, но мы хорошо справились с игрой.
Перед матчем я не видел никакого волнения. Я был самым нервным! Я ушел в свою комнату, чтобы игроки не видели меня! Все игроки выглядели такими уверенными. Это тяжело — и ненормально — выиграть восемь финалов подряд.
Самое сложное в футболе — забивать. Нужно поймать время, быть хладнокровным. И это то, что Винисиус делал весь сезон. Сегодня он поместил вишенку на вершину блестящего сезона.
«Только мы знаем, как тяжело побеждать год за годом»
Бензема стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов (15 голов в 12 матчах) после доминирования в чемпионате Испании (27 мячей в 32 играх) и является главным претендентом на «Золотой мяч». Марсело завершил 15-летнюю карьеру в «Реале» самым титулованным игроком в его истории (25 топ-трофеев). Модрич продлил хорватскую серию побед в Лиге чемпионов и подписал контракт с мадридцами еще на сезон.
До этого только один футболист выигрывал Лигу чемпионов пять раз — Криштиану Роналду (один с «МЮ» и четыре с «Реалом»). Теперь таких игроков стало девять — в их число вошли Бензема, Марсело, Модрич, Кросс, Каземиру, Карвахаль, Иско, а также Бэйл. Валлиец после финала тоже сделал фото с «пятеркой», свой чемпионский кадр поймал и Азар.
Карим Бензема:
— Я очень счастлив и горжусь этой командой. Мы сделали дубль, и это заслуженно. Это была тяжелая игра, но так всегда в Лиге чемпионов, а тем более в финале. Для меня многое значит выиграть еще одну Лигу чемпионов здесь, в моей родной стране.
Мы снова взяли Лигу чемпионов, теперь отправляемся в Мадрид праздновать с нашими болельщиками. Это была наша самая тяжелая победа, но мы заслужили ее. Мы были лучше, у нас была удача, и с нами Анчелотти — лучший тренер в мире.
Марсело:
— Не думал и никогда даже не мечтал, что смогу выиграть Лигу чемпионов пять раз. Это редкость и счастье. Эмоции сильные. Это была моя последняя игра с «Реалом».
Лука Модрич:
— Этот клуб, без сомнения, лучший в истории футбола. Нет никого лучше «Реала». У меня пять трофеев в Лиге чемпионов. Это невероятно! И я надеюсь выиграть еще. Футболисты чувствуют гордость в этой футболке с этой эмблемой. В каждой игре, на каждой тренировке. Мы любим этот клуб. Вот почему мы так успешны и добиваемся результатов. У нас есть характер и все, что нужно для побед.
Каземиру:
— Выиграть Лигу чемпионов очень сложно. Но только мы знаем, как тяжело побеждать год за годом.
Дани Себальос рассказал о занятии лидеров «Реала» перед финалом:
— Когда я увидел всех их — Карима, Карвахаля, Модрича — за игрой в карты всего за пару часов до матча, подумал: «Вау, какое же спокойствие!» Я даже не мог уснуть во время сиесты.
Федерико Вальверде перед финалом был готов ради трофея отдать даже жену и отпраздновал победу вместе с иронизировавшей по этому поводу супругой, аргентинской журналисткой Миной Бонино и двухлетним сыном:
— Это была великолепная кампания в Лиге чемпионов, и мы смогли завершить ее сегодня. Игра была тяжелой, но Куртуа был невероятен, как и весь сезон.
Тони Кроос резко оборвал интервью немецкому телевидению после вопросов о страдании «Реала» под давлением «Ливерпуля»:
— У вас было 90 минут, а вы пришли с двумя отстойными вопросами. Два негативных вопроса, сразу видно, что вы — немец.
Флорентино Перес и ответ президента «Реала» на вопрос о несостоявшемся переезде из «ПСЖ» главной звезды рынка:
— Мбаппе? Его не существует этим вечером. Это праздник «Реала». А это в прошлом. «Реал» провел идеальный сезон. Мы продолжим работать над подписанием лучших игроков мира, но это трудно, когда у тебя и так лучшие в мире. У нас есть команда и тренер, которые отлично себя показали. У нас прекрасная связь с болельщиками. Куртуа провел великолепный сезон, он является лучшим вратарем в мире, поэтому мы его взяли. И у нас отличная линия нападения — Винисиус, Родриго, Бензема.
Клопп
Главный тренер «Ливерпуля» со своей командой в этом сезоне был близок к победам в четырех турнирах. Красные взяли Кубок лиги и Кубок Англии в двух финалах с серией пенальти против «Челси», до последнего тайма гнались за «Манчестер Сити» в премьер-лиге и до конца тянулись за «Реалом» в Париже.
— В раздевалке сейчас никто не чувствует, что это был отличный сезон, — сказал Клопп после финала BT Sport. — Возможно, нам потребуется несколько часов для осознания. Два исхода не в нашу пользу с минимально возможной разницей.
Мы провели хорошую игру, но не идеальную. Не думаю, что можно сыграть идеально против соперника с такой глубокой формацией. У нас было много ударов, но не самых четких. Куртуа сделал несколько топ-спасений. Мы пропустили гол после ввода аута. Вальверде хотел пробить, а Винисиус оказался там — и все.
Парни пробовали все, особенно при счете 0:1 мы играли так, как хотели до этого. Наши полузащитники оставались слишком глубоко, соперник при своем построении представлял угрозу в контратаках. Мы хотели действовать смелее во втором тайме, об этом говорили в перерыве. Мы должны были больше играть так.
Ощущения разные. Неплохо дойти до финала. Это своего рода успех. Но не тот успех, которого ты хочешь.
У меня есть сильное чувство, что мы выйдем снова. Парни действительно конкурентоспособны. Это невероятная команда. И у нас будет выдающаяся команда в следующем сезоне. Где там следующий финал? Стамбул? Бронируйте отели.
«Когда-то «Реал» проиграет в финале, но не сегодня»
Клопп в третий раз уступил в финале Лиги чемпионов, столько же поражений только у Марчело Липпи. Ранее немецкий специалист проиграл с «Боруссией» против «Баварии» (в 2013-м) и с «Ливерпулем» против «Реала» (1:3 в Киеве в 2018-м). После этого матча тренер несколько раз возвращался к счету 0:1 при перевесе по числу ударов.
— В этом нет ничего невероятного, это просто обычный результат в футболе, — сказал Клопп, которого цитирует УЕФА. — У нас было намного больше ударов и попаданий в створ ворот, но самая важная и решающая цифра абсолютно на стороне Мадрида. Они забили гол, а мы нет — и это самое простое объяснение в мире футбола. Это жестко, но мы, конечно же, уважаем это.
Когда вратарь становится игроком матча, значит, что-то пошло не так для другой команды. Куртуа сделал три невероятных спасения, но мне бы хотелось иметь больше таких моментов. Проблема еще в том, что «Реал» при такой глубокой игре очень опасен в контратаках. Мы сделали много хороших вещей, но этого было недостаточно. И мы принимаем это.
Мы знаем, что Мо забивает в таких ситуациях, как у него имелась, но это было потрясающее спасение Куртуа. Мы должны отметить это тоже. Думаю, Мадрид нанес один удар — и это был гол.
Мы провели хороший матч, но когда ты проигрываешь 0:1, понимаешь, что этого недостаточно. Я сказал парням, что уже испытываю гордость, но им нужно больше времени, понимаю это. Эти ребята провели выдающийся сезон. Мы выиграли два Кубка, а в двух турнирах, в которых не смогли победить, уступили с минимальным отрывом.
Этот «Реал» — невероятно опытная команда. У них самый опытный и успешный тренер в европейском футболе. В близких матчах, в которых столько ударов, дело в реализации — все просто. Другая проблема, что из 23 ударов я помню только три спасения мирового уровня от Куртуа. С нашим мастерством мы могли создать им больше проблем.
Когда проигрываешь, должен подумать, что мог сделать лучше. Возможно ли в 63-м матче сезона сыграть в свой абсолютно лучший футбол? Я не знаю. Мы не получили свою награду, это часть игры — и это никогда не изменится. «Реал» проиграет в финале когда-то, но сегодня этого не произошло.