«Бронируйте отели в Стамбуле». Куртуа, Анчелотти и Клопп после финала Лиги чемпионов

Неожиданное заявление лучшего игрока матча Тибо Куртуа, гордость Карло Анчелотти, обещание Юргена Клоппа и не только.

«Реал» победил «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов на «Стад де Франс» в Париже и в 14-й раз завоевал Кубок европейских чемпионов.

Мадридцы забрали трофей после единственного попадания в створ — Винисиус забил после удара-прострела Вальверде на 59-й минуте.

Лучшим игроком матча стал сделавший несколько топ-спасений Куртуа — красные превзошли его команду по ударам 23-3 и попаданиям в створ 9-1, но Мане и Салах не смогли пробить вратаря.

«Реал» выиграл 14 финалов Лиги чемпионов из 17, «Ливерпуль» — 6 из 10. Английский клуб упустил шанс оторваться по числу титулов от «Баварии» (6, 11 финалов) и сравняться с «Миланом» (7, 11).

Мадридцы непобедимы в восьми подряд решающих матчах Лиги чемпионов после поражения от красных на «Парк де Пренс» в Париже в 1981 году. Успешная серия началась в 1998-м, а между двумя титулами с Анчелотти испанская команда собрала уникальные три победы подряд с Зинедином Зиданом. Третья — против красных в 2018 году.

Одно из спасений Тибо Куртуа против Мохамеда Салаха. Фото Reuters

Куртуа

Вратарь «Реала» стал самым ценным игроком финала и здорово провел весь турнир. У бельгийца теперь два рекорда по сейвам: 59 спасений за всю лигочемпионскую кампанию и девять в парижской игре.

— Вчера на пресс-конференции сказал: когда Мадрид играет в финалах, он побеждает. И я сейчас на правильной стороне в истории, — сказал Куртуа после финала BT Sport. — Видел много твитов в свой адрес, что сегодня я буду уничтожен. Но все было наоборот.

Сегодня мне нужно было выиграть финал для моей карьеры, после всей тяжелой работы, вызвать уважение к своему имени, поскольку не думаю, что меня достаточно уважали, особенно в Англии. Я видел много критики даже после отличного сезона.

Я действительно горжусь командой. Мы вцепились в игру, а когда я был нужен, помогал. Мы победили лучшие клубы мира. «Сити» и «Ливерпуль» были невероятны в этом сезоне, они боролись до конца в премьер-лиге. «Ливерпуль» взял два кубка, он очень силен.

Мы сыграли отличный матч. У нас был один шанс, и мы его реализовали.

«Мы снова показали, что Мадрид — короли Европы»

30-летний Куртуа долго ждал шанса и выиграл Лигу чемпионов со второй попытки. Экс-вратарь «Челси» и «Атлетико» закрыл историю с поражением в финале-2014: вместе с «матрасниками» он уступил «Реалу» в драматичной развязке и не помешал команде Анчелотти принести 10-й кубок своему клубу.

— Это невероятно. Моя мечта сбылась, — сказал Куртуа, которого цитирует УЕФА. — Я потратил много лет и многим жертвовал, это был единственный недостающий трофей. Я один раз играл в финале раньше — и потерпел поражение, так что определенно хотел снова выйти в финал и победить, и сделать это сегодня так — у меня просто нет слов.

У нас было огромное желание победить. Желание — это то, что действительно может все решить в такой день. Это как сказать: «Сегодня мой день. Сегодня я собираюсь выиграть Лигу чемпионов. Я не проиграю». И видеть, как такое сбывается, просто невероятно.

Мы снова показали, что Мадрид — короли Европы.

Когда делаешь первый сейв, ты концентрируешься. Я отразил удар Мане, потом Салаха. Сегодня никто не мог помешать моему желанию выиграть Лигу чемпионов.

Думаю, самым важным был сейв на Мане. Это было сложно, я использовал каждый сантиметр из своих двух метров, потом быстро развернулся для подбора. И еще, если быть честным, действительно не могу поверить, как я отразил удар Салаха.

У меня есть друзья, которые болеют за «Ливерпуль». И они говорили мне, что сегодня я буду унижен. Но этого не произошло. Я действительно почувствовал после первого сейва, что сегодня никто мне не забьет. Я был полон решимости выиграть Лигу чемпионов с «Реалом», что и случилось. Эта победа много значит для всех нас и для меня лично. Прошло восемь лет с моего последнего финала, который я проиграл. Когда ты проигрываешь финал, ценишь победу еще больше.

Это один из лучших моментов моей карьеры. Я выиграл достаточно значимых трофеев с разными клубами, здесь тоже, но это мечта — победить в Лиге чемпионов с мадридским «Реалом». Это лучшее чувство в жизни наряду с рождением моих детей. Я очень горжусь тем, что выиграл свою первую Лигу чемпионов. Это прекрасно — выиграть первую, но я хочу вторую, третью, четвертую.

И я извиняюсь перед своим братом. У него свадьба завтра, но я ее пропущу!

Карло Анчелотти (справа) и Юрген Клопп. Фото AFP

Анчелотти

Главный тренер «Реала» провел сверхуспешный сезон после возвращения в Мадрид. Он стал уникальным тренером в истории с чемпионствами в топ-5 лиг Европы и теперь первым выиграл Лигу чемпионов в четвертый раз.

Анчелотти по два раза привел к кубку европейских чемпионов «Милан» (2003, 2007) и «Реал» (2014, 2022), еще два трофея у него в качестве игрока миланцев (1989, 1990). Среди тренеров итальянец оторвался от Боба Пейсли («Ливерпуль», 1977, 1978, 1981) и Зидана («Реал», 2016, 2017, 2018).

— Не могу поверить в это, — сказал Анчелотти после финала BT Sport. — Мы провели фантастический сезон. Мы очень хорошо выступили. Это была трудная игра, мы много страдали и терпели, особенно в первом тайме. И в конце концов, как думаю, мы заслужили победу в турнире.

Мы очень счастливы. Что я могу сказать? Больше и говорить нечего.

Я рекордсмен. Мне посчастливилось прийти сюда в прошлом году и провести фантастический сезон. Фантастический клуб, очень хорошая команда с большим мастерством и характером.

Сезон был просто топ. Думаю, мы прошли через действительно трудные игры. Болельщики очень помогли нам в последнем матче. Они помогли нам сегодня. Мы счастливы, они счастливы.

Про игру Куртуа итальянец сказал отдельно:

— Вау! Невероятно. Не могу в это поверить. Сказал Тибо перед матчем: «Я довел тебя до финала, теперь твое время выиграть его». Что он и сделал.

«Легче выиграть Лигу чемпионов с Мадридом, чем с другой командой»

Команда Анчелотти в этой Лиге чемпионов выиграла пять матчей в группе и уступила «Шерифу» в Мадриде. В плей-офф «Реал» прошел «ПСЖ», «Челси» и «Манчестер Сити» — и на каждой стадии в ответных матчах Бензема и компания делали эффектные, невероятные возвращения.

— Этот титул был самым трудным из мною выигранных, — сказал Анчелотти, которого цитирует УЕФА. — Команда боролась, но никто не верил, что мы можем выиграть. Мы создали хорошую атмосферу. Думаю, мы заслужили победу в турнире. Мы страдали, но никогда не сдавались. И мы хорошо прошли эту игру. Ключевым было не дать их атакующей тройке пространства у нас сзади. Мы заслуженно победили отличную команду, которая проиграла не так много матчей в этом сезоне.

Легче было выиграть Лигу чемпионов с Мадридом, чем с другом командой! На это много причин. Болельщики особенные, клуб — особенный. Я счастлив как никогда. Я вернулся в Мадрид, и мы провели захватывающий сезон. У нас хорошая атмосфера в раздевалке. Непросто иметь такое настроение, иногда очень тяжело, но эту команду легко тренировать.

Возвращение в Мадрид получилось очень успешным. Но я не думаю о завоеванных трофеях, я просто думаю о том, сколько радости мы принесли болельщикам — вот что подстегивает нас.

Это был невероятный сезон. По-другому его не описать. Я оптимист, но даже не мечтал выиграть Суперкубок Испании, лигу и Лигу чемпионов в этом году.

В матчах с «ПСЖ», «Челси» и «Ман Сити» было много сомнений. Сегодня игра была сложной, но камбэка не потребовалось. Игроки никогда, ни минуты не сомневались в том, что они победят. В моменты, когда мы страдали в первом тайме, играли с контролем, очень хорошо тактически. «Ливерпуль» нанес много ударов, но мы хорошо справились с игрой.

Перед матчем я не видел никакого волнения. Я был самым нервным! Я ушел в свою комнату, чтобы игроки не видели меня! Все игроки выглядели такими уверенными. Это тяжело — и ненормально — выиграть восемь финалов подряд.

Самое сложное в футболе — забивать. Нужно поймать время, быть хладнокровным. И это то, что Винисиус делал весь сезон. Сегодня он поместил вишенку на вершину блестящего сезона.

Карим Бензема и Лука Модрич. Фото Reuters

«Только мы знаем, как тяжело побеждать год за годом»

Бензема стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов (15 голов в 12 матчах) после доминирования в чемпионате Испании (27 мячей в 32 играх) и является главным претендентом на «Золотой мяч». Марсело завершил 15-летнюю карьеру в «Реале» самым титулованным игроком в его истории (25 топ-трофеев). Модрич продлил хорватскую серию побед в Лиге чемпионов и подписал контракт с мадридцами еще на сезон.

До этого только один футболист выигрывал Лигу чемпионов пять раз — Криштиану Роналду (один с «МЮ» и четыре с «Реалом»). Теперь таких игроков стало девять — в их число вошли Бензема, Марсело, Модрич, Кросс, Каземиру, Карвахаль, Иско, а также Бэйл. Валлиец после финала тоже сделал фото с «пятеркой», свой чемпионский кадр поймал и Азар.

Карим Бензема:

— Я очень счастлив и горжусь этой командой. Мы сделали дубль, и это заслуженно. Это была тяжелая игра, но так всегда в Лиге чемпионов, а тем более в финале. Для меня многое значит выиграть еще одну Лигу чемпионов здесь, в моей родной стране.

Мы снова взяли Лигу чемпионов, теперь отправляемся в Мадрид праздновать с нашими болельщиками. Это была наша самая тяжелая победа, но мы заслужили ее. Мы были лучше, у нас была удача, и с нами Анчелотти — лучший тренер в мире.

Марсело:

— Не думал и никогда даже не мечтал, что смогу выиграть Лигу чемпионов пять раз. Это редкость и счастье. Эмоции сильные. Это была моя последняя игра с «Реалом».

Лука Модрич:

— Этот клуб, без сомнения, лучший в истории футбола. Нет никого лучше «Реала». У меня пять трофеев в Лиге чемпионов. Это невероятно! И я надеюсь выиграть еще. Футболисты чувствуют гордость в этой футболке с этой эмблемой. В каждой игре, на каждой тренировке. Мы любим этот клуб. Вот почему мы так успешны и добиваемся результатов. У нас есть характер и все, что нужно для побед.

Каземиру:

— Выиграть Лигу чемпионов очень сложно. Но только мы знаем, как тяжело побеждать год за годом.

Дани Себальос рассказал о занятии лидеров «Реала» перед финалом:

— Когда я увидел всех их — Карима, Карвахаля, Модрича — за игрой в карты всего за пару часов до матча, подумал: «Вау, какое же спокойствие!» Я даже не мог уснуть во время сиесты.

Федерико Вальверде перед финалом был готов ради трофея отдать даже жену и отпраздновал победу вместе с иронизировавшей по этому поводу супругой, аргентинской журналисткой Миной Бонино и двухлетним сыном:

— Это была великолепная кампания в Лиге чемпионов, и мы смогли завершить ее сегодня. Игра была тяжелой, но Куртуа был невероятен, как и весь сезон.

Тони Кроос резко оборвал интервью немецкому телевидению после вопросов о страдании «Реала» под давлением «Ливерпуля»:

— У вас было 90 минут, а вы пришли с двумя отстойными вопросами. Два негативных вопроса, сразу видно, что вы — немец.

Флорентино Перес и ответ президента «Реала» на вопрос о несостоявшемся переезде из «ПСЖ» главной звезды рынка:

— Мбаппе? Его не существует этим вечером. Это праздник «Реала». А это в прошлом. «Реал» провел идеальный сезон. Мы продолжим работать над подписанием лучших игроков мира, но это трудно, когда у тебя и так лучшие в мире. У нас есть команда и тренер, которые отлично себя показали. У нас прекрасная связь с болельщиками. Куртуа провел великолепный сезон, он является лучшим вратарем в мире, поэтому мы его взяли. И у нас отличная линия нападения — Винисиус, Родриго, Бензема.

Юрген Клопп. Фото AFP

Клопп

Главный тренер «Ливерпуля» со своей командой в этом сезоне был близок к победам в четырех турнирах. Красные взяли Кубок лиги и Кубок Англии в двух финалах с серией пенальти против «Челси», до последнего тайма гнались за «Манчестер Сити» в премьер-лиге и до конца тянулись за «Реалом» в Париже.

— В раздевалке сейчас никто не чувствует, что это был отличный сезон, — сказал Клопп после финала BT Sport. — Возможно, нам потребуется несколько часов для осознания. Два исхода не в нашу пользу с минимально возможной разницей.

Мы провели хорошую игру, но не идеальную. Не думаю, что можно сыграть идеально против соперника с такой глубокой формацией. У нас было много ударов, но не самых четких. Куртуа сделал несколько топ-спасений. Мы пропустили гол после ввода аута. Вальверде хотел пробить, а Винисиус оказался там — и все.

Парни пробовали все, особенно при счете 0:1 мы играли так, как хотели до этого. Наши полузащитники оставались слишком глубоко, соперник при своем построении представлял угрозу в контратаках. Мы хотели действовать смелее во втором тайме, об этом говорили в перерыве. Мы должны были больше играть так.

Ощущения разные. Неплохо дойти до финала. Это своего рода успех. Но не тот успех, которого ты хочешь.

У меня есть сильное чувство, что мы выйдем снова. Парни действительно конкурентоспособны. Это невероятная команда. И у нас будет выдающаяся команда в следующем сезоне. Где там следующий финал? Стамбул? Бронируйте отели.

«Когда-то «Реал» проиграет в финале, но не сегодня»

Клопп в третий раз уступил в финале Лиги чемпионов, столько же поражений только у Марчело Липпи. Ранее немецкий специалист проиграл с «Боруссией» против «Баварии» (в 2013-м) и с «Ливерпулем» против «Реала» (1:3 в Киеве в 2018-м). После этого матча тренер несколько раз возвращался к счету 0:1 при перевесе по числу ударов.

— В этом нет ничего невероятного, это просто обычный результат в футболе, — сказал Клопп, которого цитирует УЕФА. — У нас было намного больше ударов и попаданий в створ ворот, но самая важная и решающая цифра абсолютно на стороне Мадрида. Они забили гол, а мы нет — и это самое простое объяснение в мире футбола. Это жестко, но мы, конечно же, уважаем это.

Когда вратарь становится игроком матча, значит, что-то пошло не так для другой команды. Куртуа сделал три невероятных спасения, но мне бы хотелось иметь больше таких моментов. Проблема еще в том, что «Реал» при такой глубокой игре очень опасен в контратаках. Мы сделали много хороших вещей, но этого было недостаточно. И мы принимаем это.

Мы знаем, что Мо забивает в таких ситуациях, как у него имелась, но это было потрясающее спасение Куртуа. Мы должны отметить это тоже. Думаю, Мадрид нанес один удар — и это был гол.

Мы провели хороший матч, но когда ты проигрываешь 0:1, понимаешь, что этого недостаточно. Я сказал парням, что уже испытываю гордость, но им нужно больше времени, понимаю это. Эти ребята провели выдающийся сезон. Мы выиграли два Кубка, а в двух турнирах, в которых не смогли победить, уступили с минимальным отрывом.

Этот «Реал» — невероятно опытная команда. У них самый опытный и успешный тренер в европейском футболе. В близких матчах, в которых столько ударов, дело в реализации — все просто. Другая проблема, что из 23 ударов я помню только три спасения мирового уровня от Куртуа. С нашим мастерством мы могли создать им больше проблем.

Когда проигрываешь, должен подумать, что мог сделать лучше. Возможно ли в 63-м матче сезона сыграть в свой абсолютно лучший футбол? Я не знаю. Мы не получили свою награду, это часть игры — и это никогда не изменится. «Реал» проиграет в финале когда-то, но сегодня этого не произошло.