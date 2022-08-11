Самый легкий трофей «Реала». Мадрид пешком выиграл Суперкубок УЕФА

Победитель Лиги Европы «Айнтрахт» не оказал достойного сопротивления триумфатору Лиги чемпионов.

62 года спустя

Суперкубок УЕФА был и остается выставочным трофеем, поэтому от этих игр всегда ждут открытого и беззаботного футбола. А накануне матча между «Реалом» и «Айнтрахтом» града голов ждали особенно — повсюду гуляли скриншоты с аномальным счетом финала Кубка европейских чемпионов-1960 между этими же соперниками. Тогда мадридцы победили 7:3. Ференц Пушкаш оформил покер, а Альфредо Ди Стефано — хет-трик.

Спустя 62 года многое круто изменилось. Но не все. Например, «Реал», как и в середине прошлого века, часто берет верх в решающих встречах главного еврокубка, хотя уже и не со счетом 7:3. Но какая разница, если в мае и одного точного удара Винисиуса «Королевскому клубу» хватило для успеха против «Ливерпуля»?

А вот «Айнтрахт» — уже давно представитель второго-третьего европейского эшелона. И, будем откровенны, из-за немецкого клуба вывеска Суперкубка выглядела достаточно блекло. Нет, команда из Франкфурта полностью заслужила трофей, ведь по пути к кубку Лиги Европы она обыграла маститых соперников. Но представьте ажиотаж перед матчем в Хельсиники, если бы «Барселона» не вылетела в четвертьфинале от того же «Айнтрахта», а добралась бы до титула. Класико в Суперкубке УЕФА! Тихая столица Финляндии на сутки превратилась бы в адский котел.

Разные весовые категории

Но и у такого финала хватало интриг. Например, «Реал» мог догнать по числу побед в Суперкубке УЕФА двух лидеров — «Барселону» и «Милан». А Карло Анчелотти имел шанс стать самым титулованным тренером в истории турнира. Однако при этом было ясно, что мадридцы после длительного межсезонья пока не готовы на сто процентов. Хотя Анчелотти выставил в точности такой же основной состав, что добывал в Париже трофей ЛЧ в битве с «Ливерпулем».

«Реал» считался очевидным фаворитом, хотя для него это и был первый матч сезона. Но это не всегда плюс. Тот же «Айнтрахт» до Суперкубка провел две официальные встречи: в Кубке Германии разгромил представителя низших лиг «Магдебург», а в 1-м туре бундеслиги попал под «Баварию» — 1:6. Мало того, всего за день до противостояния с испанцами стало известно об уходе в «Ювентус» одного из лидеров — Филипа Костича. Серб еще в пятницу выходил на поле против мюнхенцев, а тут чуть ли не сбежал в Турин, так что его бывшая команда точно была шокирована.

Гол Алабы

С одной стороны — класс и спокойствие, с другой — более слабый состав и негативный фон. Понятно, что в такой ситуации «Реалу» сложно настроиться на «Айнтрахт». Поэтому, наверное, старт вышел тягучим. Мадридцы передвигались по полю пешком и даже не собирались форсировать события. Разбудил команду Анчелотти только позиционный провал на 14-й минуте, когда форвард «Айнтрахта» Даити Камада пробил в Тибо Куртуа. Характерно, что следом едва не забил «Реал» — Тута вынес мяч с линии после удара Винисиуса. То есть сливочные включались только после того, как их ужалят.

С точки зрения тактики «Реал» тоже не удивлял: классические 4-3-3 в атаке и 4-4-2 без мяча. Правда, Федерико Вальверде при долгом владении «Айнтрахта» опускался очень глубоко по своему правому флангу — так, что визуально линия обороны победителя ЛЧ напоминала пятерку. Только не совсем понятно, зачем Вальверде это делал — ведь тот самый Костич, король левой бровки Франкфурта, в Хельсинки даже не прилетел.

Главный тренер «Айнтрахта» Оливер Глазнер тоже ничем не удивил — немцы оборонялись низким блоком в три центральных защитника и надеялись лишь на контратаки да стандарты. Только они оказались малоэффективны. А вот «Реал» забил уже с третьего углового, причем Франкфурт при нем действовал отвратительно — автор гола Давид Алаба совершенно без помех пробил по пустым воротам с нескольких метров.

Очередной титул

Счет 1:0 окончательно умиротворил «Реал», но одновременно заставил немецкий коллектив раскрыться во втором тайме. Глазнер снял с игры опорника Себастьяна Роде и выпустил Марио Гетце, но эта перестановка была больше выгодна «Реалу». У «Айнтрахта» появилось больше пространства между линиями, особенно в зоне перед воротами, откуда и прилетел второй гол. Мяч получился очень простой: традиционный рывок Винисиуса по флангу, банальное смещение бразильца и очевидный пас в зону 11-метровой отметки на Бензема. Мало того, что Франкфурт всей командой не прочитал избитый прием «Реала», так еще и его вратарь Кевин Трапп пропустил легкий удар.

Для Бензема гол стал знаковым. Во-первых, француз впервые забил в статусе постоянного капитана «Реала». Во-вторых, довел счет своих мячей в составе «Королевского клуба» до 324, а значит обогнал Рауля. Впереди — только Криштиану Роналду с 450 точными ударами.

Счет 2:0 всех убаюкал. А арена в Хельсинки даже начала довольно громко свистеть — зрителям явно не нравилась настолько пассивный и медленный футбол. И их можно понять — в Финляндию редко заезжают звезды мирового уровня, и от них хотелось увидеть что-то более яркое. Этот матч точно не войдет в историю, но трофейная комната «Реала» пополнится. У Мадрида — пятый Суперкубок.