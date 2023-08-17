Гвардиол: «Абсолютно не чувствую давления в «Манчестер Сити»

Защитник «Манчестер Сити» Йошко Гвардиол прокомментировал победу над «Севильей» в матче за Суперкубок УЕФА.

«Великолепные чувства, просто потрясающие. Не каждый день выпадает возможность сражаться за трофеи. У нас был шанс, и к счастью, мы им воспользовались! Я наслаждаюсь каждым моментом [в клубе]. Я абсолютно не чувствую давления, меня окружают классные игроки и замечательные партнеры по команде. Я хочу выкладываться на поле по максимуму, тем более что у меня есть возможность учиться у одного из лучших тренеров в мире. Это все, о чем я сейчас думаю», — цитирует пресс-служба УЕФА Гвардиола.

В основное время команды забили по голу — 1:1. В серии пенальти точнее оказались игроки «Сити» — 5:4.