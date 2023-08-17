Жордан: «Не так много хорошего можно сказать после поражения»

Полузащитник «Севильи» Жоан Жордан прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» в матче за Суперкубок УЕФА.

«Не так много хорошего можно сказать после поражения в финале. Мы приехали сюда с намерением победить — мы должны были выложиться по полной, и мы это сделали. Команда отлично постаралась, и именно так мы должны играть на протяжении всего сезона», — цитирует пресс-служба УЕФА Жордана.

В основное время команды забили по голу — 1:1. В серии пенальти точнее оказались игроки «Сити» — 5:4.