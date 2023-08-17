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Жордан: «Не так много хорошего можно сказать после поражения»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Севильи» Жоан Жордан прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» в матче за Суперкубок УЕФА.

«Не так много хорошего можно сказать после поражения в финале. Мы приехали сюда с намерением победить — мы должны были выложиться по полной, и мы это сделали. Команда отлично постаралась, и именно так мы должны играть на протяжении всего сезона», — цитирует пресс-служба УЕФА Жордана.

В основное время команды забили по голу — 1:1. В серии пенальти точнее оказались игроки «Сити» — 5:4.

&laquo;Манчестер Сити&raquo; после победы в&nbsp;матче за&nbsp;Суперкубок УЕФА. «Манчестер Сити» продолжает покорять Европу — дожал «Севилью» в матче за Суперкубок УЕФА
Источник: https://ru.uefa.com/uefasupercup/match/2037792--man-city-vs-sevilla/
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Севилья
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