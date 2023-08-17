Грилиш не будет праздновать победу в Суперкубке УЕФА: «Гвардиола запретил»

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш рассказал, будет ли праздновать победу над «Севильей» (1:1, пенальти — 5:4) в матче за Суперкубок УЕФА.

«Нет, Гвардиола это запретил (улыбается). Слушайте, сегодня мы отправимся домой, вкусно поедим и расслабимся. У нас следующий матч через... Какой сегодня день? Через три дня. Восстановление, а потом — возвращение в АПЛ», — приводит слова Грилиша TNT Sports.

«Манчестер Сити» впервые в истории стал обладателем Суперкубка УЕФА. «Севилья» проиграла шестой матч за трофей в истории, испанский клуб побеждал только один раз — в 2006-м.