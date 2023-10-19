Министр спорта Татарстана Леонов: «Сохраняется желание провести Суперкубок УЕФА»

Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов высказался об отмене Суперкубка УЕФА в Казани.

«Зато мы провели Суперкубок России. Неплохо получилось. Суперкубок России смотрело больше людей, чем Суперкубок УЕФА, — приводит «РБ Спорт» слова Леонова.

Также он ответил на вопрос, сохраняется ли желание в будущем провести Суперкубок в Казани.

«Да, желание сохраняется. Поддерживаем отношения со всеми нашими партнерами. Все знаю, что такое Казань. Несмотря на текущую ситуацию, мы что-то придумываем, что-то проводим», — добавил Леонов.

В январе Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отозвал у России право на проведение матча за Суперкубок УЕФА 2023 года. Турнир был перенесен в Афины.

В феврале 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные по футболу от участия в международных соревнованиях.