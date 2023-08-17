Ковачич стал единственным обладателем Суперкубке УЕФА с тремя разными клубами

Хавбек «Манчестер Сити» Матео Ковачич в 4-й раз стал обладателем Суперкубка УЕФА. В матче за титул «горожане» победили «Севилью» (1:1, пен. 5:4).

Помимо этого, Ковачич стал единственным победителем турнира с тремя разными клубами. Ранее он побеждал с «Реалом» в 2016 и 2017 году, и с «Челси» — в 2021-м.

Больше Ковачича обладателем Суперкубка УЕФА становился лишь Тони Кроос — 1 трофей с «Баварией» и 4 — с «Реалом».