Мендилибар назвал свою ошибку в матче за Суперкубок УЕФА

Главный тренер «Севильи» Хосе Луис Мендилибар после поражения от «Манчестер Сити» в матче за Суперкубок УЕФА признался, что расстроен заменой Эрика Ламелы на Сусо перед серией пенальти.

«Я допустил ошибку. Если бы Ламела остался на поле, он бы реализовал пенальти. Я думал, что игрок, который выйдет на поле, сможет проявить себя и будет в лучшем положении», — цитирует Marca Мендилибара.

В основное время команды забили по голу — 1:1. В серии пенальти точнее оказались игроки «Сити» — 5:4.