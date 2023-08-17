Палмер: «С такой точки отсчета нам и нужно начинать сезон»

Полузащитник «Манчестер Сити» Коул Палмер прокомментировал победу над «Севильей» в матче за Суперкубок УЕФА. 21-летний англичанин был признан лучшим игроком встречи.

«В проигрыше по пенальти [в Суперкубке Англии] нет ничего хорошего. А вот прилететь сюда и завоевать Суперкубок приятно. Это только начало сезона — с такой точки отсчета нам и нужно начинать», — цитирует пресс-служба УЕФА Палмера.

В основное время команды забили по голу — 1:1. В серии пенальти точнее оказались игроки «Сити» — 5:4.