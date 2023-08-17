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Сегодня, 01:29

Палмер: «С такой точки отсчета нам и нужно начинать сезон»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Коул Палмер.
Фото Reuters

Полузащитник «Манчестер Сити» Коул Палмер прокомментировал победу над «Севильей» в матче за Суперкубок УЕФА. 21-летний англичанин был признан лучшим игроком встречи.

«В проигрыше по пенальти [в Суперкубке Англии] нет ничего хорошего. А вот прилететь сюда и завоевать Суперкубок приятно. Это только начало сезона — с такой точки отсчета нам и нужно начинать», — цитирует пресс-служба УЕФА Палмера.

В основное время команды забили по голу — 1:1. В серии пенальти точнее оказались игроки «Сити» — 5:4.

&laquo;Манчестер Сити&raquo; после победы в&nbsp;матче за&nbsp;Суперкубок УЕФА. «Манчестер Сити» продолжает покорять Европу — дожал «Севилью» в матче за Суперкубок УЕФА
Источник: https://ru.uefa.com/uefasupercup/match/2037792--man-city-vs-sevilla/
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Севилья
Коул Палмер
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