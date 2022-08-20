Бывший защитник «Динамо» Яхимович считает, что Дзюба найдет общий язык с игроками «Адана Демирспор»

Бывший защитник «Динамо» Эрик Яхимович прокомментировал переход Артема Дзюбы в турецкий «Адана Демирспор».

«Найдет ли Дзюба общий язык с командой? Конечно. Он веселый парень, шутник. Смотрю на него и понимаю, что он чем-то меня в молодости напоминает. Он и пошутить может и в меру по спортивному злой. Да и физически похож, такой же высокий. У меня в молодости такая же стрижка была», — приводит Eurostavka.ru слова Яхимовича.

18 августа 33-летний россиянин заключил контракт с турецким клубом «Адана Демирспор» по схеме «1+1». В клубе не исключили возможность дебюта игрока в понедельник, 22 августа, в матче против «Фенербахче».