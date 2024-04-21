Источник: «Спартак» предложил 2-летний контракт главному тренеру «Галатасарая» Буруку

«Спартак» заинтересован в подписании контракта с главным тренером «Галатасарая» Оканом Буруком, сообщает турецкое издание Yeni Asir.

Отмечается, что красно-белые предложили 50-летнему специалисту двухлетнее соглашение с зарплатой в 2,5 миллиона евро в год до вычета налогов. Вдобавок к этому, турецкий тренер может заработать еще 2,5 миллиона евро в виде бонусов.

По данным источника, Бурук положительно оценил предложение, но взял время, так как хочет сосредоточиться на работе в «Галатасарае». Контракт тренера истекает летом 2024 года. Yeni Asir утверждает, что возможность продолжения работы во главе «львов» Бурук оценивает, как приоритетную.

Стамбульский клуб лидирует в таблице чемпионата Турции, набрав 87 очков после 32 матчей. Под руководством Бурука «Галатасарай» провел 89 матчей — 68 побед, 10 ничьих и 11 поражений. В прошлом году тренер привел клуб к победе в чемпионате Турции и суперкубке страны.