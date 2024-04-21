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Сегодня, 10:41

Источник: «Спартак» предложил 2-летний контракт главному тренеру «Галатасарая» Буруку

Руслан Минаев
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Окан Бурук.
Фото Global Look Press

«Спартак» заинтересован в подписании контракта с главным тренером «Галатасарая» Оканом Буруком, сообщает турецкое издание Yeni Asir.

Отмечается, что красно-белые предложили 50-летнему специалисту двухлетнее соглашение с зарплатой в 2,5 миллиона евро в год до вычета налогов. Вдобавок к этому, турецкий тренер может заработать еще 2,5 миллиона евро в виде бонусов.

По данным источника, Бурук положительно оценил предложение, но взял время, так как хочет сосредоточиться на работе в «Галатасарае». Контракт тренера истекает летом 2024 года. Yeni Asir утверждает, что возможность продолжения работы во главе «львов» Бурук оценивает, как приоритетную.

Стамбульский клуб лидирует в таблице чемпионата Турции, набрав 87 очков после 32 матчей. Под руководством Бурука «Галатасарай» провел 89 матчей — 68 побед, 10 ничьих и 11 поражений. В прошлом году тренер привел клуб к победе в чемпионате Турции и суперкубке страны.

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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 24 13 7 4 38-23 46
3
 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
4
 Локомотив 24 9 11 4 39-32 38
5
 ЦСКА 24 9 10 5 44-33 37
6
 Кр. Советов 24 10 6 8 42-35 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 24 9 6 9 21-30 33
10
 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Балтика 24 6 5 13 23-28 23
14
 Ахмат 24 6 5 13 23-37 23
15
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
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19.04 19:00
Краснодар – Факел
 2 : 0
20.04 14:00
Рубин – Локомотив
 1 : 1
20.04 16:30
Балтика – Кр. Советов
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20.04 19:30
ЦСКА – Ахмат
 1 : 2
21.04 14:00
Пари НН – Динамо
 - : -
21.04 16:15
Зенит – Оренбург
 - : -
21.04 18:15
Сочи – Урал
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