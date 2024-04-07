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7 апреля, 23:50

«Фенербахче» сделал заявление после срыва матча за Суперкубок Турции

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Фенербахче» опубликовал заявление после срыва матча за Суперкубок Турции против «Галатасарая».

Игра проходила 7 апреля. «Фенербахче» выставил на матч молодежный состав. После первого пропущенного гола команда покинула поле. Таким образом, «Фенербахче» засчитано техническое поражение, а обладателем трофея стал «Галатасарай».

«Сегодня, когда мы выходим на поле не для того, чтобы побеждать, а для того, чтобы отстаивать свои права, мы хотим подчеркнуть:

Не только в футболе, но и в каждой отрасли, к которой мы принадлежим, мы служим турецкому спорту всю нашу 117-летнюю историю. В нашем музее хранятся тысячи трофеев, заработанные нашим трудом. Мы разделяем национальные ценности вместе с 30 миллионами болельщиков. Мы продолжим настаивать на своем сегодня, завтра, как и вчера", — говорится в заявлении клуба.

19 марта пресс-служба «Фенербахче» сообщила, что клуб рассмотрит вопрос возможного снятия с чемпионата Турции. 2 апреля стало известно, что клуб отложил вопрос выхода из турнира.

В апреле клуб объявил, что не будет принимать участие в ближайших розыгрышах Кубка Турции.

Футбол
ФК Галатасарай
ФК Фенербахче
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