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Сегодня, 21:10

«Фенербахче» выставил на матч с «Галатасараем» за Суперкубок игроков 2005 и 2006 годов рождения

Руслан Минаев
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«Фенербахче» объявил стартовые состав перед матчем с «Галатасараем» в финале Суперкубка Турции.

С первых минут у «желтых канареек» выйдут игроки 2005 и 2006 годов рождения. В запасе «Фенербахче» будут доступны лишь четыре футболиста, включая вратаря.

Ранее в апреле на ассамблее «Фенербахче» было заявлено, что клуб бойкотирует игру за Суперкубок. В качестве альтернативного был предложен вариант с игрой молодежного состава, который и был выбран в итоге.

Начало матча в 21.30 мск.

ФК Галатасарай
ФК Фенербахче
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