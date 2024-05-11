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Сегодня, 14:05

Член совета директоров «Фенербахче»: «Моуринью? Мы даже не знаем, останемся ли сами в клубе»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Жозе Моуринью.
Фото Global Look Press

Член совета директоров «Фенербахче» Салахаттин Баки в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о переговорах по назначению Жозе Моуринью на пост главного тренера команды.

«Мы даже не знаем, останемся ли сами в клубе. У нас скоро пройдут выборы», — сказал Баки «СЭ».

По данным телеканала NTV, спортивный директор турецкого клуба Марио Бранко связался с 61-летним специалистом и предложил провести личную встречу после выборов президента «Фенербахче».

Последним местом работы Моуринью была итальянская «Рома». Специалист пребывает без команды с января нынешнего года.

ФК Фенербахче
Жозе Моуринью
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