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Сегодня, 10:52

В Турции сообщили, что тренер «Галатасарая» Бурук не променяет клуб на «Спартак»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Турецкий спортивный журналист Мехмет Озджан, плотно работающий с «Галатасараем», в разговоре с «СЭ» оценил вероятность перехода тренера Окана Бурука в «Спартак».

«Нет, это невозможно. Он не променяет «Галатасарай» на «Спартак». На 99 процентов Бурук продолжит работу в клубе. Один процент мы оставляем на то, что он окажется в итальянском чемпионате», — сказал Озджан «СЭ».

В воскресенье, 21 апреля, стало известно о том, что «Спартак» предложил Буруку двухлетний контракт с зарплатой в 2,5 миллиона евро в год до вычета налогов. Кроме того, 50-летний специалист сможет заработать еще 2,5 миллиона евро в виде бонусов.

Бурук возглавляет «Галатасарай» с июня 2022 года. В нынешнем сезоне команда занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Турции, набрав 87 очков в 32 матчах.

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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Источник: «Спартак» предложил 2-летний контракт главному тренеру «Галатасарая» Буруку
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 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 24 13 7 4 38-23 46
3
 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
4
 Локомотив 24 9 11 4 39-32 38
5
 ЦСКА 24 9 10 5 44-33 37
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 Кр. Советов 24 10 6 8 42-35 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
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 Рубин 24 9 6 9 21-30 33
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 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
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 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Балтика 24 6 5 13 23-28 23
14
 Ахмат 24 6 5 13 23-37 23
15
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
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 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
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