«Галатасарай» выиграл Суперкубок Турции, «Фенербахче» пропустил на первой минуте и снялся с матча

«Галатасарай» стал обладателем Суперкубка Турции после снятия «Фенербахче» с финального матча.

Нападающий «львов» Мауро Икарди забил гол на 1-й минуте встречи, а уже на 5-й — «желтые канарейки» отказались от продолжения игры. Таким образом, по регламенту им присудят техническое поражение.

«Фенербахче» выставил на матч молодежный состав — игроков 2005 и 2006 годов рождения.

«Галатасарай» выиграл Суперкубок Турции в 17-й раз, побив свой же рекорд.