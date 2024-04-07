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«Галатасарай» выиграл Суперкубок Турции, «Фенербахче» пропустил на первой минуте и снялся с матча

«Галатасарай» выиграл Суперкубок Турции после бойкота «Фенербахче»
Руслан Минаев
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«Галатасарай» стал обладателем Суперкубка Турции после снятия «Фенербахче» с финального матча.

Нападающий «львов» Мауро Икарди забил гол на 1-й минуте встречи, а уже на 5-й — «желтые канарейки» отказались от продолжения игры. Таким образом, по регламенту им присудят техническое поражение.

«Фенербахче» выставил на матч молодежный состав — игроков 2005 и 2006 годов рождения.

«Галатасарай» выиграл Суперкубок Турции в 17-й раз, побив свой же рекорд.

ФК Галатасарай
ФК Фенербахче
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