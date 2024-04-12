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«Фенербахче» оштрафовали за срыв матча за Суперкубок Турции

Сергей Разин
корреспондент
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Дисциплинарный совет футбола Турции оштрафовал «Фенербахче» по итогам матча за Суперкубок Турции против «Галатасарая», сообщается на сайте Турецкой футбольной федерации (TFF).

Клуб обязан выплатить 115 тысяч евро. Также администратору клуба, который дал указание игрокам покинуть поле, назначены штраф в 15 тысяч евро и дисквалификация на 60 дней. «Галатасарай» за поведение болельщиков оштрафован на 6,1 тысячи евро.

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Игра проходила 7 апреля. «Фенербахче» выставил на матч молодежный состав. После первого пропущенного гола команда покинула поле. Таким образом, «Фенербахче» засчитано техническое поражение, а обладателем трофея стал «Галатасарай».

19 марта пресс-служба «Фенербахче» сообщила, что клуб рассмотрит вопрос возможного снятия с чемпионата Турции. 2 апреля стало известно, что клуб отложил вопрос выхода из турнира.

В апреле клуб объявил, что не будет принимать участие в ближайших розыгрышах Кубка Турции.

ФК Галатасарай
ФК Фенербахче
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«Фенербахче» сделал заявление после срыва матча за Суперкубок Турции
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