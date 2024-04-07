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Сегодня, 22:47

Ивуариец Орье высмеял слова украинца Зинченко о готовности пойти на фронт

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Серж Орье.
Фото Global Look Press

Защитник «Галатасарая» Серж Орье насмешливо отреагировал на слова футболиста «Арсенала» Александра Зинченко, информирует РИА Новости.

27-летний украинец в интервью Би-би-си заявил о готовности приостановить карьеру и вступить в ВСУ в случае призыва по мобилизации.

«Иди прямо к боссу и прекрати этот спектакль. Никто не обязан тебе звонить!» — написал Орье в сторис соцсети Snapchat, добавив смайлик «смех до слез». Также ивуариец подчеркнул, что добровольцев не надо призывать.

31-летний Орье известен по выступлениям за «ПСЖ» и «Тоттенхэм». В феврале он перешел из «Ноттингем Форест» в «Галатасарай».

Орье — двукратный победитель Кубка африканский наций в составе сборной Кот-д'Ивуара.

Источник: rsport.ria.ru
Серж Орье
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 31 22 5 4 75-24 71
2
 Ливерпуль 31 21 8 2 72-30 71
3
 Ман. Сити 31 21 7 3 71-31 70
4
 Тоттенхэм 31 18 6 7 65-45 60
5
 Астон Вилла 32 18 6 8 66-49 60
6
 МЮ 31 15 4 12 45-46 49
7
 Вест Хэм 32 13 9 10 52-56 48
8
 Ньюкасл 31 14 5 12 65-52 47
9
 Челси 30 12 8 10 55-52 44
10
 Брайтон 31 11 10 10 51-49 43
11
 Вулверхэмптон 31 12 6 13 44-49 42
12
 Борнмут 31 11 8 12 45-55 41
13
 Фулхэм 32 11 6 15 47-51 39
14
 Кр. Пэлас 31 7 9 15 36-54 30
15
 Эвертон 31 9 8 14 32-42 29
16
 Брентфорд 32 7 8 17 45-58 29
17
 Нот. Форест 32 7 8 17 40-56 25
18
 Лутон Таун 32 6 7 19 45-65 25
19
 Бернли 32 4 7 21 32-67 19
20
 Шеффилд Юн. 31 3 7 21 30-82 16
Результаты / календарь
1 тур
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
6.04 14:30
Кр. Пэлас – Ман. Сити
 2 : 4
6.04 17:00
Астон Вилла – Брентфорд
 3 : 3
6.04 17:00
Эвертон – Бернли
 1 : 0
6.04 17:00
Фулхэм – Ньюкасл
 0 : 1
6.04 17:00
Лутон Таун – Борнмут
 2 : 1
6.04 17:00
Вулверхэмптон – Вест Хэм
 1 : 2
6.04 19:30
Брайтон – Арсенал
 0 : 3
7.04 17:30
МЮ – Ливерпуль
 2 : 2
7.04 19:30
Шеффилд Юн. – Челси
 2 : 2
7.04 20:00
Тоттенхэм – Нот. Форест
 3 : 1
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Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 19
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 18
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 17
П
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 10
Паскаль Гросс

Паскаль Гросс

Брайтон

 10
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 10
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 23 1 7
Родри

Родри

Манчестер Сити

 28 1 8
Бубакар Камара

Бубакар Камара

Астон Вилла

 20 1 7
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