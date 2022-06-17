«Зенит» нашел вратаря, игрока «Спартака» ждут в Германии, Дзюбу подпишет турецкий топ-клуб

Трансферные новости и слухи прошедшего дня.

Зенит » ведет Дюпина

По информации «Чемпионата», вратарь «Рубина» Юрий Дюпин может перейти в «Зенит». Как сообщает источник, сине-бело-голубые уже начали переговоры с казанцами по поводу трансфера голкипера. В прошедшем сезоне 34-летний игрок принял участие в 29 матчах и пропустил 54 мяча. Transfermarkt оценивает Дюпина в 1,2 миллиона евро. Контракт футболиста с «Рубином» действует до июня 2023 года.

«Герта» претендует на Крала

По информации Bild, «Герта» интересуется полузащитником «Спартака» Алексом Кралом. Как сообщает источник, в ближайшее время немцы могут начать переговоры с руководством красно-белых по поводу трансфера игрока. Отмечается, что «Герта» рассматривает вариант с арендой хавбека. Прошедший сезон чех провел в аренде в «Вест Хэме». В минувшей кампании АПЛ 24-летний футболист сыграл один матч и не отметился результативными действиями.

Даниил Уткин. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Уткин — в «Ростове»

Полузащитник «Краснодара» Даниил Уткин стал игроком «Ростова». Контракт рассчитан на 4,5 года. В минувшем сезоне хавбек играл на правах аренды в «Ахмате». Transfermarkt оценивает футболиста в 3,5 миллиона евро. 22-летний игрок является воспитанником клубной академии «быков».

«Фенербахче» ведет Дзюбу

По информации Telegram-канала «Мутко против», нападающий Артем Дзюба в ближайшее время подпишет контракт с «Фенербахче». По данным источника, турки заключат соглашение с форвардом сроком на два года. Отмечается, что зарплата Дзюбы не будет сильно отличаться от той, которая была у футболиста в Санкт-Петербурге. До этого 33-летний игрок выступал за «Спартак», «Томь», «Арсенал», «Ростов» и «Зенит». В прошедшем сезоне РПЛ Дзюба сыграл 28 матчей, забил 11 мячей и отдал пять голевых передач.

Самошников может уйти из «Рубина»

По информации «СЭ», «Рубин» в летнее трансферное окно готов продать защитника Илью Самошникова за 2-3 миллиона евро. Через год у футболиста заканчивается соглашение, поэтому казанцы хотели бы продать футболиста перед началом этого сезона. По данным «СЭ», за Самошниковым сейчас следят ЦСКА и «Динамо». Transfermarkt оценивает россиянина в три миллиона евро. В минувшем сезоне РПЛ 24-летний латераль провел 24 матча и забил один гол.