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Сегодня, 08:30

«Динамо» назначило тренера, ЦСКА подписал серба, «Бавария» покупает звезду «Ливерпуля»

Матвей Морозов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Славиша Йоканович.
Фото Global Look Press
Трансферные новости и слухи прошедшего дня.

ЦСКА подписал Гайича

Бывший защитник сербской «Црвены Звезды» Милан Гайич перешел в ЦСКА. Соглашение рассчитано до 2025 года. Transfermarkt оценивает игрока в 2,8 миллиона евро. В новой команде серб будет выступать под 22-м номером. В прошедшем сезоне 26-летний футболист сыграл 24 матча, забил один гол и отдал восемь ассистов.

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Йоканович — в «Динамо»

Славиша Йоканович стал главным тренером «Динамо». Как сообщает пресс-служба москвичей, контракт подписан по схеме «1+1+1». В ближайшее время коуч приступит к работе с командой. До этот сербский специалист работал в «Партизане», «Муангтонг Юнайтед», «Уотфорде», «Левски», «Эркулесе», «Фулхэме», «Маккаби» Т-А, «Аль-Гарафе» и «Шеффилд Юнайтед».

«Бавария» близка к покупке Мане

По информации The Times, нападающий «Ливерпуля» Садио Мане станет игроком «Баварии». На следующей неделе форвард пройдет медобследование для мюнхенского клуба. По некоторым данным, срок контракта с немецким клубом составит три года. До этого сенегалец также выступал за «Зальцбург» и «Саутгемптон». В прошедшем сезоне АПЛ 30-летний футболист сыграл 34 матча, забил 16 мячей и отдал две голевые передачи.

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«Нижний Новгород» взял Кротова

Нападающий Вячеслав Кротов стал игроком «Нижнего Новгорода». Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение рассчитано на два года. Transfermarkt оценивает футболиста в 500 тысяч евро. До этого россиянин выступал за «Уфу», «Спартак» и «Волгарь». В прошедшем сезоне РПЛ 29-летний форвард провел 25 матчей и отдал четыре голевые передачи.

«Тоттенхэм» подписал полузащитника «Брайтона»

Полузащитник «Брайтона» Ив Биссума подписал контракт с «Тоттенхэмом». До этого сообщалось, что сумма сделки составит 29 миллионов евро. Хавбек уже прошел медосмотр для «шпор». До этого малиец также выступал за «Лилль». В минувшем сезоне 25-летний игрок принял участие в 26 матчах, забил один мяч и отдал две голевые передачи.

Футбол
ФК Динамо (Москва)
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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