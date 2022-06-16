Бакаев — в «Зените», ЦСКА может взять игрока «Сочи», в Петербурге ищут нападающего
Бакаев перешел в «Зенит»
Полузащитник Зелимхан Бакаев стал игроком «Зенита». Контракт подписан по схеме «3+1». По окончании сезона хавбек ушел из «Спартака» на правах свободного агента. Футболист является воспитанником москвичей. По информации Telegram-канала «ZenitCafe», зарплата Бакаева в питерском клубе составит один миллион евро без учета бонусов. В прошедшем сезоне РПЛ 25-летний игрок принял участие в 26 матчах и отдал шесть голевых передач.
ЦСКА планирует подписать Терехова
По информации Metaratings, защитник «Сочи» Сергей Терехов может перейти в ЦСКА. Москвичи начали вести переговоры по поводу трансфера латераля. На сделке настаивает лично новый главный тренер армейцев Владимир Федотов. Transfermarkt оценивает 31-летнего футболиста в 1,8 миллиона евро. В прошедшем сезоне РПЛ россиянин принял участие в 25 матчах, забил два мяча и отдал одну голевую передачу.
«Зенит» возьмет Кассьерру
По информации «Чемпионата», нападающий «Сочи» Матео Кассьерра перейдет в «Зенит». Как сообщает источник, трансфер близок к завершению. Transfermarkt оценивает игрока в 4,5 миллиона евро. Контракт колумбийца с южанами рассчитан до июня 2023 года. До этого 25-летний футболист также выступал за «Белененсеш», «Аякс» и «Гронинген».
Агаларов может оказаться в «Зените»
По информации Metaratings, «Зенит» следит за нападающим «Уфы» Гамидом Агаларовым. По данным источника, сине-бело-голубые ведут переговоры о трансфере форварда. Ранее сообщалось, что футболистом также интересуется «Сочи». Transfermarkt оценивает 21-летнего игрока в шесть миллионов евро. В минувшем сезоне Агаларов провел в РПЛ 29 матчей, забил 19 голов и отдал один ассист.
«Челси» нацелился на Демирала
По информации CalcioMercatoWeb, защитник «Ювентуса» Мерих Демирал попал в сферу интересов «Челси». Как сообщает источник, англичане готовы обменять турка на полузащитника Жоржиньо. Отмечается, что 24-летний футболист не входит в планы главного тренера итальянцев Массимилиано Аллегри. Прошедший сезон хавбек провел в аренде в «Аталанте». Контракт Демирала действует до июня 2024 года.