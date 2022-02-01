Мартинс — в «Спартаке», Чалов уйдет в «Базель», Эриксен стал игроком «Брентфорда»
Мартинс стал футболистом «Спартака»
Полузащитник «Янг Бойз» Кристофер Мартинс на правах аренды подписал соглашение со «Спартаком». Договор рассчитан до конца сезона. Контракт предусматривает приоритетное право выкупа 24-летнего хавбека красно-белыми. На счету Мартинса 49 встреч за национальную сборную Люксембурга. Transfermarkt оценивает игрока в 3,5 миллиона евро.
Чалов перейдет в «Базель»
По информации журналиста Нобеля Арустамяна, нападающий ЦСКА Федор Чалов перейдет в «Базель». Соглашение рассчитано до конца сезона и не предусматривает права выкупа. Игрок уже покинул расположение армейцев на сборах в Кампоаморе. В текущем сезоне 23-летний футболист сыграл 16 матчей в РПЛ, забил три мяча и отдал две голевые передачи.
Понсе — в «Эльче»
Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе стал игроком «Эльче». Арендное соглашение рассчитано до июня 2022 года. В договоре есть обязательная опция выкупа, которая активируется при выполнении определённых условий. Transfermarkt оценивает футболиста в семь миллионов евро. В нынешнем сезоне 24-летний игрок провел в чемпионате России семь матчей, забил четыре гола и отдал одну голевую передачу.
Эриксен — в «Брентфорде»
Полузащитник Кристиан Эриксен, едва не лишившийся жизни из-за остановки сердца на Евро-2020, подписал контракт с «Брентфордом». Отмечается, что соглашение заключено до конца сезона с возможностью продления ещё на один. До этого датчанин успешно прошел все медосмотры. Ранее хабвек играл за «Интер», с которым ему пришлось расторгнуть договор из-за того, что в Серии А футболистам нельзя находиться на поле с кардиовертер-дефибриллятором, установленным у Эриксена. За свою карьеру 29-летний датчанин успел поиграть за «Аякс» и «Тоттенхэм».
«Тоттенхэм» взял двух футболистов «Ювентуса»
Полузащитники «Ювентуса» Деян Кулусевски и Родриго Бентанкур стали игроками «Тоттенхэма». Швед перешел в стан «шпор» на правах аренды до лета 2023 года с возможностью выкупа. 24-летний уругваец заключил соглашение с англичанами до лета 2026 года. «Юве» же приобрел полузащитника «Боруссии» Мёнхенгладбах 25-летнего Дениса Закарию. С ним договор подписан на 4,5 года.