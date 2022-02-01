Трансферные новости и слухи прошедшего дня.

Мартинс стал футболистом «Спартака»

Полузащитник «Янг Бойз» Кристофер Мартинс на правах аренды подписал соглашение со «Спартаком». Договор рассчитан до конца сезона. Контракт предусматривает приоритетное право выкупа 24-летнего хавбека красно-белыми. На счету Мартинса 49 встреч за национальную сборную Люксембурга. Transfermarkt оценивает игрока в 3,5 миллиона евро.

Чалов перейдет в «Базель»

По информации журналиста Нобеля Арустамяна, нападающий ЦСКА Федор Чалов перейдет в «Базель». Соглашение рассчитано до конца сезона и не предусматривает права выкупа. Игрок уже покинул расположение армейцев на сборах в Кампоаморе. В текущем сезоне 23-летний футболист сыграл 16 матчей в РПЛ, забил три мяча и отдал две голевые передачи.

Понсе — в «Эльче»

Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе стал игроком «Эльче». Арендное соглашение рассчитано до июня 2022 года. В договоре есть обязательная опция выкупа, которая активируется при выполнении определённых условий. Transfermarkt оценивает футболиста в семь миллионов евро. В нынешнем сезоне 24-летний игрок провел в чемпионате России семь матчей, забил четыре гола и отдал одну голевую передачу.

Эриксен — в «Брентфорде»

Полузащитник Кристиан Эриксен, едва не лишившийся жизни из-за остановки сердца на Евро-2020, подписал контракт с «Брентфордом». Отмечается, что соглашение заключено до конца сезона с возможностью продления ещё на один. До этого датчанин успешно прошел все медосмотры. Ранее хабвек играл за «Интер», с которым ему пришлось расторгнуть договор из-за того, что в Серии А футболистам нельзя находиться на поле с кардиовертер-дефибриллятором, установленным у Эриксена. За свою карьеру 29-летний датчанин успел поиграть за «Аякс» и «Тоттенхэм».

«Тоттенхэм» взял двух футболистов «Ювентуса»

Полузащитники «Ювентуса» Деян Кулусевски и Родриго Бентанкур стали игроками «Тоттенхэма». Швед перешел в стан «шпор» на правах аренды до лета 2023 года с возможностью выкупа. 24-летний уругваец заключил соглашение с англичанами до лета 2026 года. «Юве» же приобрел полузащитника «Боруссии» Мёнхенгладбах 25-летнего Дениса Закарию. С ним договор подписан на 4,5 года.