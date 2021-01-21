Последние трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

«Фиорентина» может арендовать спартаковца

По информации «СЭ», нападающий «Спартака» Александр Кокорин в ближайшее время может перейти в «Фиорентину». Клуб из Флоренции арендует 29-летнего россиянина до конца текущего сезона. При этом в соглашении будет прописана возможность выкупа футболиста.

— Интерес со стороны «Фиорентины» к Александру Кокорину есть. Клубы ведут переговоры. Официального предложения пока не поступало, — так прокомментировал возможный трансфер форварда директор по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов в интервью «СЭ».

Кокорин выступает за красно-белых с лета 2020 года. Он провел 10 матчей в составе москвичей, забил два мяча и отдал один голевой пас.

«Болонья» или «Дженоа»?

Как сообщает 1000cuorirossoblu, нападающий ЦСКА Адольфо Гайч попал в сферу интересов «Болоньи». Итальянский клуб готов предложить 10 миллионов евро за 21-летнего аргентинца.

Ранее итальянские СМИ утверждали, что Гайч дал согласие на переход в «Дженоа». Однако «Рейтинг Букмекеров» сообщил, что ЦСКА не смог договориться с генуэзским клубом об аренде форварда. Красно-синие были готовы отдать аргентинца на полтора года, а «Дженоа» — взять его лишь до конца текущего сезона.

Гайч перешел в ЦСКА летом 2020 года. Его контракт с армейцами действует до 30 июня 2025 года. Аргентинец провел 18 матчей за красно-синих, забил один гол и отдал один результативный пас.

«Ахмат» подписал словака

Нападающий «Ружомберока» Ладислав Альмаси стал игроком «Ахмата», сообщает пресс-служба российского клуба. Грозненцы арендовали 21-летнего словака до конца текущего сезона с правом выкупа.

В нынешнем чемпионате Словакии Альмаси провел 14 матчей и забил шесть голов. Он входит в состав молодежной сборной страны.

Габаритный форвард Ладислав Алмаши, рост которого 196 сантиметров, забил в текущем чемпионате Словакии шесть голов в четырнадцати матчах.

Ладиславу 21 год, он является игроком национальной сборной U-21.

Добро пожаловать в «Ахмат», Ладислав! pic.twitter.com/S8R3sh8vk2 — FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) January 20, 2021

Лодыгин продолжит карьеру в Греции

Бывший вратарь «Зенита», «Арсенала» и сборной России Юрий Лодыгин заключил контракт с клубом «ПАС Янина», сообщает пресс-служба греческого клуба. Соглашение с 30-летним голкипером рассчитано до конца текущего сезона.

У Лодыгина греческое гражданство. Он уже выступал за клубы из этой страны, включая «Ксанти», «Эордаикос» и «Олимпиакос». В России его последней командой был тульский «Арсенал».

«ПСЖ» подпишет защитника «Барселоны»?

По информации Sport.es, «ПСЖ» готовит предложение по трансферу защитника «Барселоны» Эмерсона. Парижане могут заплатить 25 миллионов евро за 22-летнего бразильца.

Контракт Эмерсона с «Барселоной» действует до 30 июня 2024 года. Сейчас он выступает за «Бетис» на правах аренды.

В текущем сезоне Эмерсон провел 16 матчей в составе зелено-белых и забил один гол.