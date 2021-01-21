Мотивировать за сутки. Зачем «Фиорентина» и Кокорин нужны друг другу

Если трансфер форварда «Спартака» в клуб из Флоренции все-таки произойдет, то однозначным победителем в этой сделке окажутся красно-белые.

Александр Кокорин — особая фигура в нашем футболе. Вечно молодой, вечно подающий надежды. Игрок, который «вот-вот начнет забивать», но для этого его надо заинтересовать, мотивировать. Тем временем через два месяца ему исполнится 30 лет. И вот появляется вариант с отъездом в чемпионат Италии, который на первый взгляд не кажется правдоподобным.

Со «Спартаком» в данной ситуации все понятно. Происходящее в клубе сейчас похоже на генеральную уборку после очередной смены генерального же директора, причем очень решительную. Затрагивает она, как видим, не только все команды вертикали, но и офис. Теперь руки дошли до дорогущего приобретения, которому за полгода не нашлось применения. Задача понятна — максимально отбить затраты. И если «Спартак» действительно получит за Кокорина порядка 5 миллионов евро или даже 4 (информация Sky Sport), то очередному призыву клубного руководства можно ставить отличную оценку. Кокорин, в свою очередь, займет место в спартаковской истории где-то между двумя Романами: Широковым и Еременко.

Что касается «Фиорентины», то на взгляд из России решение «фиалок» выглядит странно, если не сказать авантюрно. С результатами у команды все не очень хорошо: до зоны вылета пять очков, меньше в этом сезоне забила только «Парма», а в предыдущем туре случилось поражение от «Наполи» со счетом 0:6. Но там вообще видели Кокорина в «Спартаке»? Как собираются при его помощи спасаться? Да еще и давать третью зарплату в команде — больше только у Рибери и Кальехона.

Тут нужно понимать, что из Италии на Кокорина смотрят прежде всего глазами Капелло, Манчини и Спаллетти. А для них он одаренный парень из 2013 года с большим будущим. Да и чисто по-футбольному применение Александру найти несложно: «Фиорентина» использует расстановку 4-3-3 — есть позиции и в центре нападения, и на краю.

Нужно ли все это Кокорину? Большие сомнения. Те, кто общается с ним напрямую, говорят, что парень не хочет никуда уезжать, ему нравится работать с Тедеско. А главное — хочет набрать нормальную форму (в «Спартаке» этого пока сделать не получалось) и что-то показать не на фоне постоянных болячек. Хотя звучали и другие слова. Пару месяцев назад сам Кокорин говорил Нобелю Арустамяну, что готов ехать в Италию на меньшие деньги.

Мы уже больше 10 лет ждем, что Кокорин начнет играть по-серьезному. Но наши ожидания так и остаются нашими проблемами: не было ни одного сезона, когда Александр забил в чемпионате больше 10 мячей. И все это время рассуждения о нем скатываются к разговорам о мотивации. Так откуда ей взяться в истории с переходом в не самый благополучный на сегодня клуб, да еще и на пониженную зарплату?

Говорят, что во Флоренции Кокорину дали сутки на раздумья. Пусть в «Фиорентине» тоже не тратят время зря и сами денек подумают над тем, как зажечь футболом почти 30-летнего таланта из России.