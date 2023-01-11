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Сегодня, 08:30

Карраскаль не перейдет во «Фламенго», «Зенит» взял двух бразильцев, «Динамо» подписало Майсторовича

Матвей Морозов
Корреспондент
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Хорхе Карраскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Илья Самошников.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

Карраскаль не собирается покидать ЦСКА

Мартин Родригес, агент полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля, прокомментировал информацию о том, что его клиент хочет приостановить контракт с клубом и перейти в бразильский «Фламенго».

«Хорхе намерен приостановить контракт с ЦСКА и перейти во «Фламенго»? Это неправда», — сказал Родригес «СЭ».

24-летний колумбиец выступает за ЦСКА с февраля 2022 года. В сезоне-2022/23 футболист забил 5 голов и отдал 6 результативных передач в 18 матчах за армейцев во всех турнирах.

Контракт Карраскаля с ЦСКА действует до конца июня 2026 года. Transfermarkt оценивает игрока в 9 миллионов евро.

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«Зенит» взял двух новичков и попрощался с Алберто

«Зенит» и «Коринтианс» достигли соглашения о переходе игроков в зимнее и летнее трансферные окна, сообщает пресс-служба питерского клуба. Нападающий Юри Алберто подписал полноценный контракт с «Коринтиансом», за который играл на правах аренды с июля 2022 года. При этом российский клуб получит 50 процентов от следующего трансфера футболиста.

В обратном направлении отправятся защитник Роберт Ренан (контракт 19-летнего бразильца с «Зенитом» будет рассчитан на пять сезонов) и полузащитник Ду Кейрос — его пятилетнее соглашение вступит в силу летом 2023 года.

Майсторович — в «Динамо»

Сербский защитник Милан Майсторович присоединился к «Динамо» и уже прошел медобследование, сообщает пресс-служба московского клуба.

Отмечается, что 17-летний футболист отправится вместе с командой на тренировочные сборы, которые пройдут в ОАЭ и Турции.

Бело-голубые пробудут в ОАЭ с 12 по 22 января и проведут там два товарищеских матча — 18 и 22 января. Второй и третий сборы команда будет проходить в Белеке.

В текущем сезоне Майсторович провел три матча за молодежную команду «Войводины» (до 19 лет) и четыре игры в составе молодежной сборной Сербии (до 18 лет).

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Самошников может стать игроком «Локомотива»

Как стало известно «СЭ», защитник «Рубина» Илья Самошников может стать футболистом «Локомотива» до конца нынешней недели. В текущем сезоне 25-летний игрок провел 16 матчей за казанскую команду, забил один гол и отдал две результативные передачи. Контракт Самошникова с «Рубином» действует до лета 2023 года.

Transfermarkt оценивает футболиста в 2,5 миллиона евро. На его счету 3 игры в составе сборной России. Ранее Самошников выступал за «Велес», московский «Арарат», «Шинник» и «Торпедо».

Илья Самошников. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Илья Самошников.
Федор Успенский, Фото «СЭ»

Абрахам уйдет из «Ромы»?

По информации La Repubblica, «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» интересуются игроком «Ромы» Тэмми Абрахамом. Как сообщает источник, оба клуба намерены побороться за футболиста.

Сам Абрахам готов сменить клуб ради попадания в состав сборной Англии. Контракт 25-летнего форварда с римским клубом рассчитан до 2026 года. Transfermarkt оценивает игрока в 45 миллионов евро.

В текущем сезоне Абрахам провел за «Рому» 20 матчей во всех турнирах. На счету нападающего 4 мяча и 1 голевая передача.

Хорхе Карраскаль
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Коринтианс
ФК Фламенго
ФК ЦСКА (Москва)
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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