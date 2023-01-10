Вместо Ловрена — юный бразильский левша. Роберт Ренан — новый защитник «Зенита»

Сине-бело-голубые нашли неплохую замену хорватской звезде.

Долгожданная замена Ракицкому

После перехода Деяна Ловрена в «Лион» у «Зенита» осталось всего три центральных защитника — Родригао, Нуралы Алип и Дмитрий Чистяков. Для любой команды это ничтожно мало.

Но сине-бело-голубые предполагали такую ситуацию, поэтому давно искали, кем усилить оборону. Строго говоря, поиски начались еще после расторжения контракта с Ярославом Ракицким весной прошлого года. Родригао не был прямой заменой украинцу, так как не владеет левой ногой и гораздо хуже его исполняет длинные передачи. Осенью в центре обороны у «Зенита» играл лишь один профильный левша — Алип, чей контракт невский клуб недавно выкупил у «Кайрата».

Но у казахского защитника слишком много минусов, чтобы считать его полноценным футболистом основы. Поэтому «Зенит» договорился с «Коринтиансом» о переходе Роберта Ренана. У этого 19-летнего защитника есть все: и прекрасная левая нога, и умение продвигать мяч вперед, и огромный потенциал.

Роберт Ренан. Фото Соцсети

Часть сделки по трансферу Алберто

Сине-бело-голубые начали следить за Ренаном еще летом, когда вели активные переговоры с «Коринтиансом» по поводу двусторонней аренды с участием Юри Алберто. «Зенит» тщательно изучал всех футболистов бразильского клуба, но, как известно, подписал соглашения с Густаво Мантуаном и Иваном. Однако сине-бело-голубые понимали, что это лишь временное решение, и к переговорам придется вернуться. В Ренане видели часть сделки по полноценной продаже/обмену Алберто.

Почему «Зенит» сразу не взял Ренана? Все просто: на тот момент юноша был совсем сырой, поэтому клуб не спешил — тем более что собственной обоймы хватало. Сейчас все совпало. Во-первых, Ренан закрепился в стартовом составе «Коринтианса» и молодежной сборной Бразилии. Во-вторых, у «Зенита» появилась потребность в новичке на позицию центрального защитника. В-третьих, Юри Алберто окончательно решил уходить, и «Коринтианс» захотел подписать полноценный контракт с форвардом.

В декабре делегация «Зенита» во главе с генеральным директором Александром Медведевым летала в Бразилию, где обсуждала условия сделки по полноценному переходу Алберто. Сегодня «Зенит» официально объявил: в этот трансфер был включен Ренан, а также 23-летний центральный полузащитник Ду Кейрос (он переберется в Санкт-Петербург летом) и право преимущественного приобретения 16-летнего дарования Педро, вызванного в сборную Бразилии U-20 для участия в чемпионате Южной Америки среди молодежных команд.

Роберт Ренан. Фото Соцсети

13 матчей на взрослом уровне

Для «Зенита» подобные условия можно назвать приемлемыми. Конечно, клуб пока не отбивает заплаченные за Алберто год назад 25 миллионов евро, но может компенсировать часть из них в будущем — у «Зенита» остается половина прав на форварда. Кроме того, в лицах Ду Кейроса и Ренана клуб получает не только два ликвидных актива, но и усиление состава. Правда, хавбек сменит клуб только через полгода, поэтому пока его тяжело представить в основе. Но есть ведь еще и бонус в лице потенциального приобретения юного вундеркинда Педро.

А вот Ренан окажется в Санкт-Петербурге уже этой зимой. Правда, нескоро. С 19 января по 12 февраля в Колумбии пройдет молодежный чемпионат Южной Америки, где, разумеется, выступит и Бразилия. Ренан — в заявке своей команды и должен выходить в основе в большинстве матчей. Если бразильцы пройдут далеко, то новичок «Зенита» пропустит все сборы. Уже 26 февраля сине-бело-голубые проведут первый официальный матч в году, и к этой дате Ренана точно не успеют интегрировать в состав.

На юношеском и молодежном уровне Роберт уже ярко проявил себя, но во взрослом футболе он пока лишь делает первые шаги. На данный момент на счету Ренана 13 матчей за главную команду «Коринтианса» — 10 в чемпионате Бразилии и 3 в Кубке. Зато его сейчас без оговорок можно назвать футболистом основы «Коринтианса»: в октябре он отвоевал место в стартовом составе у конкурентов и в последних встречах регулярно получал по 90 минут.

Плюсы и минусы

Опыта у Ренана мало, зато огромен потенциал. Его имя уже фигурировало в новостях рядом с «Арсеналом», «Челси», «Вулверхэмптоном» и дортмундской «Боруссией». На сегодня Transfermarkt оценивает 19-летнего защитника в 2 миллиона евро, но уже через год его стоимость наверняка взлетит. Для этого, правда, Ренан как минимум должен регулярно играть в основе, а с практикой у него могут возникнуть проблемы. Если Роберт присоединится к «Зениту» только в середине февраля, то точно заиграет не сразу — даже сформировавшимся профессионалам часто требуется время на адаптацию в чужой стране, а здесь 19-летний малоопытный футболист впервые уедет за пределы родины, причем сразу в промозглую Россию.

По всем признакам кажется, что Ренан — футболист на вырост, и полноценно заиграет он не раньше лета. Но не факт: Юри Алберто тоже переходил в «Зенит» совсем молодым, а забивать начал почти сразу. К тому же у Ренана есть широкий арсенал качеств, которые необходимы команде Сергея Семака уже сейчас. Главное — длинный и средний пас. Без Ракицкого и Ловрена у «Зенита» просто не осталось центральных защитников, способных отдавать точные передачи на 40-50 метров. Ренану, конечно, тоже пока далеко до украинца и хорвата, однако он уже сейчас раздает лонгболлы направо и налево. Хотя здесь нужно учесть, что Роберт не исполняет их в стесненных условиях — ему необходимо пространство и отсутствие прессинга со стороны соперника. Способен защитник продвигать мяч и самостоятельно, только условия должны быть теми же — под давлением он чувствует себя некомфортно. Добавим, что правая нога у новобранца «Зенита» исключительно для ходьбы, и это минус.

Ренана хвалят за дисциплинированность и умение верно выбирать позицию. Он хорош в отборе, часто перехватывает мячи, но не очень хорош в верховых единоборствах. Вообще габариты Ренана — серьезный повод для беспокойства. Рост 186 сантиметров — средний для центрального защитника, но еще хуже, что у него есть и явный недостаток веса. Скорее всего, в «Зените» Ренана заставят набирать массу, потому что щуплому защитнику в РПЛ делать нечего.

Впрочем, вряд ли физическая готовность станет проблемой для Роберта — ему всего 19, нужные кондиции он легко наберет, как и опыт. Талант же никуда не денется, поэтому в течение года Ренан должен стать основным центральным защитником «Зенита», а в перспективе — уехать в топ-клуб Европы за солидные деньги.