«Ювентус» еще не контактировал с «Зенитом» по Азмуну

Как стало известно «СЭ», «Ювентус» пока не вступал в переговоры с «Зенитом» по поводу перехода в команду из Турина 27-летнего нападающего Сердара Азмуну.

Иранец находился в поле зрения селекционеров «Старой синьоры» летом 2021 года, однако до контактов с руководством чемпионов России дело тогда не дошло.

После того, как у 24-летнего форварда «Юве» Федерико Кьезы подтвердился разрыв крестообразных связок, бело-черные действительно ищут футболиста на эту позицию, однако приоритет — аренда до конца сезона-2021/22.

Клуб сейчас испытывает большие финансовые проблемы и не планирует тратить серьезные суммы в ходе зимнего трансферного окна.

Контракт Азмуна с «Зенитом» истекает летом 2022 года. В текущем сезоне Азмун провел 21 матч, в которых забил 10 мячей и отдал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 млн евро.