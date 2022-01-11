«Мидлсбро» арендует Балогана у «Арсенала»

Форвард «Арсенала» Фолэрин Балоган продолжит карьеру в «Мидлсбро», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, 20-летний англичанин будет арендован до конца сезона. 11 января игрок пройдет медосмотр перед переходом.

В текущем сезоне Балоган провел 11 матчей в молодежном первенстве АПЛ, в которых забил 13 голов. Также на его счету две игры в чемпионате Англии.