«Мидлсбро» арендует Балогана у «Арсенала»
05:25
Форвард «Арсенала» Фолэрин Балоган продолжит карьеру в «Мидлсбро», сообщает журналист Фабрицио Романо.
По сведениям источника, 20-летний англичанин будет арендован до конца сезона. 11 января игрок пройдет медосмотр перед переходом.
В текущем сезоне Балоган провел 11 матчей в молодежном первенстве АПЛ, в которых забил 13 голов. Также на его счету две игры в чемпионате Англии.
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