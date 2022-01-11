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Бакамбу станет игроком «Марселя»

18:13
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Нападающий сборной ДР Конго Седрик Бакамбу перейдет в «Марсель», сообщает в своем Twitter итальянский журналист Фабрицио Романо.

Указано, что договоренность о переходе достигнута. Сторонам осталось подписать контракт и объявить о сделке официально.

30-летний футболист сейчас является свободным агентом. Последним его клубом был китайский «Бэйцзин Гоань». В Европе он выступал за «Сошо», «Бурсаспор» и «Вильярреал».

В прошедшем сезоне нападающий провел 13 матчей за китайский клуб и забил пять мячей при одной голевой передаче.

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Евгений Петров все материалы автора

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