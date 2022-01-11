Бакамбу станет игроком «Марселя»

Нападающий сборной ДР Конго Седрик Бакамбу перейдет в «Марсель», сообщает в своем Twitter итальянский журналист Фабрицио Романо.

C?dric Bakambu's set to join Olympique Marseille, done deal. It's just matter of time to sign paperworks and announce the new signing. ?? #OM — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 11, 2022

Указано, что договоренность о переходе достигнута. Сторонам осталось подписать контракт и объявить о сделке официально.

30-летний футболист сейчас является свободным агентом. Последним его клубом был китайский «Бэйцзин Гоань». В Европе он выступал за «Сошо», «Бурсаспор» и «Вильярреал».

В прошедшем сезоне нападающий провел 13 матчей за китайский клуб и забил пять мячей при одной голевой передаче.