В агентстве Угальде сообщили, что игрок успешно прошел медосмотр перед переходом в «Спартак»

В агентстве Muy Manero, которое представляет интересы нападающего «Твенте» Манфреда Угальде в сделке по трансферу в «Спартак», подтвердили «СЭ», что футболист успешно прошел медицинский осмотр перед переходом в московский клуб. Ранее об этом сообщило издание Metaratings.ru

«Да, он прошел медосмотр», — сообщили «СЭ» в агентстве.

После прохождения медицинского осмотра нападающий сможет вылететь в ОАЭ, где проходят сборы «Спартака» и уже там подписать контракт с красно-белыми.

Сообщается, что Угальде подпишет контракт со «Спартаком» на 4,5 года, а заработная плата футболиста будет составлять около двух миллионов евро.

Ранее нидерландский журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс заявил «СЭ», что Угальде получил от «Твенте» разрешение на прохождение медосмотра и подписание контракта. По его словам, сумма трансфера составит 13 миллионов евро плюс еще два миллиона в качестве бонусов.

21-летний костариканец выступает за «Твенте» с лета 2021 года. В текущем сезоне он провел за команду 25 матчей, забил 9 мячей и отдал 7 голевых передач.